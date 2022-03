Le prochain exploit de Leonardo au mercato, un coup fumant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme ce fut le cas l’été dernier, le PSG tentera une nouvelle fois de frapper fort lors du prochain mercato avec des cibles de luxe dans le viseur.

Au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain est par exemple très intéressé par Paul Pogba ou encore Ngolo Kanté. Mais le secteur offensif du PSG pourrait également être renforcé, que Kylian Mbappé s’en aille ou pas. Bien que le club de la capitale dispose déjà de Messi et de Neymar en plus du génie français, Leonardo serait très emballé par l’idée de recruter Paulo Dybala en provenance de la Juventus Turin selon les informations de Todo Fichajes. Le média espagnol explique que Paulo Dybala, en fin de contrat avec le club turinois à la fin de la saison et qui n’a toujours pas prolongé, est une cible de longue date du directeur sportif Leonardo.

Dybala libre en juin, le PSG veut en profiter

Avant la signature de Lionel Messi au PSG l’été dernier, Paulo Dybala figurait déjà dans les radars du club parisien. A l’époque, la Juventus Turin réclamait un très gros chèque pour se séparer de Paulo Dybala, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain n’est finalement pas passé à l’offensive. Leonardo ne souhaite en revanche pas laisser passer l’opportunité de recruter un joueur d’une telle qualité pour zéro euro. Libre en juin prochain, Paulo Dybala a refusé la dernière offre de prolongation de la Juventus Turin selon le média, qui précise bien que le PSG veut foncer sur l’Argentin, que Kylian Mbappé parte du PSG ou qu’il prolonge. De son côté, le joueur accorde pour le moment sa préférence à deux autres championnats : la Liga et la Premier League. Reste maintenant à voir si le Real Madrid, le Barça ou les géants anglais se positionneront pour recruter le talentueux mais malheureusement trop souvent blessé Paulo Dybala lors du prochain mercato estival.