Le prix de Bernardo Silva augmente, City se moque du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Bloqué par l'imbroglio autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est concentré sur ce problème. Le club de la capitale reste intéressé par Bernardo Silva. Manchester City est sans pitié devant l'emballement du mercato.

Malgré les arrivées de six nouvelles recrues, le PSG ne compte pas s'arrêter d'investir sur ce mercato estival. Les Parisiens sont toujours sous le charme de Bernardo Silva. Grand artisan de l'excellente saison de Manchester City, le joueur de 28 ans a des envies de départ. L'Arabie saoudite et le FC Barcelone sont également sur le coup. Si le club catalan a un temps d'avance, Paris bénéficie d'une meilleure attractivité financière que les Blaugrana. Toutefois, Manchester City est coriace dans les négociations. Dernièrement, Foot Mercato a avancé que le PSG avait proposé Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe ainsi que Marco Verratti pour faire baisser le prix de Bernardo Silva. Une proposition refusée par les Citizens qui réclament une offre folle pour laisser partir leur maestro.

Manchester City réclame un pont d'or à Paris pour Silva

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Selon les renseignements du journal The Athletic, le récent vainqueur de la Ligue des Champions pourrait céder Bernardo Silva contre une offre comprise entre 115 et 122 millions d'euros. Un montant bien plus élevé qu'au préalable. Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, l'international portugais (83 sélections) a peu de chances de quitter ses partenaires actuels contre une telle somme, du moins pas pour rejoindre le PSG qui ne peut pas se permettre de casser sa tirelire compte tenu de la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Manchester City est bien au courant des difficultés parisiennes et prend un malin plaisir à faire grimper le prix de Bernardo Silva. Pep Guardiola souhaite conserver son joyau tandis que celui-ci rêve d'une nouvelle aventure. Le dossier de l'ancien joueur de l'AS Monaco risque de faire beaucoup de bruit pendant encore quelques semaines, sachant que le champion d'Angleterre se base sur les prix vertigineux du marché des transferts de cet été pour fixer celui de Bernardo Silva, qui reste un des meilleurs joueurs européens de la saison passée. Avec le prix qui va avec donc, au grand désarroi du PSG.