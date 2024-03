Le Portugal maltraite Mendes et fait hurler le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

La trêve internationale a logiquement de quoi inquiéter les clubs, surtout à cette période de l'année. Nuno Mendes fait paniquer les supporters et observateurs du PSG, surtout au vu de sa gestion par le Portugal.

Le PSG aura des échéances très importantes dans les prochaines semaines. La Ligue des champions et la double confrontation en quarts de finale face au Barça est déjà dans tous les esprits. Luis Enrique espère pouvoir évoluer contre les Catalans avec le moins de blessés. En défense, l'Espagnol a récemment pu récupérer Nuno Mendes après des mois d'absence. Le crack lusitanien est actuellement présent avec le Portugal mais sa gestion fait peur. En effet, Nuno Mendes ne s'est pas entraîné ces dernières heures mais n'a pas été relâché de sa sélection, contrairement à d'autres joueurs. Il se pourrait qu'il joue quelques minutes face à la Slovénie ce mardi soir. De quoi rendre fous certains observateurs, comme Romain Beddouk.

Nuno Mendes, Paris est en panique

🇵🇹 Dommage que le Portugal continue de prendre des risques avec la santé de Nuno Mendes.



Le gérer intelligemment profiterait autant au PSG qu’à la Seleçao pic.twitter.com/qg56I5VSU3 — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) March 26, 2024

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste n'a en effet pas manqué de pousser un coup de gueule contre la sélection portugaise. « La sélection portugaise fait absolument n'importe quoi avec notre latéral Nuno Mendes. Il a été absent 11 mois après deux opérations. On aurait pu penser que le Portugal n'allait pas le sélectionner pour qu'il puisse se remettre athlétiquement. Ils l'ont pris et fait jouer contre la Suède. Ils ont ensuite relâché d'autres joueurs pour qu'ils repartent dans leur club, dont Ramos. Mais pas Mendes. Et on a appris quoi, qu'il ne s'est pas entrainé et qu'il est incertain face à la Slovénie. C'est n'importe quoi. Le Portugal est en train de prendre des risques avec Nuno Mendes encore une fois. C'est déjà le Portugal qui avait brusqué son retour pendant la Coupe du monde et entraîné sa longue blessure. Il faut arrêter de prendre de tels risques et il redeviendra incroyable avec le PSG et sa sélection », a notamment indiqué Romain Beddouk, inquiet quant à la gestion des événements du Portugal avec le crack du PSG.