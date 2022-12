Le plan du PSG pour achever le Real Madrid

Dans : PSG.

Malgré l'intérêt prononcé du Real Madrid depuis plusieurs années pour Kylian Mbappé, le PSG est parvenu à prolonger son attaquant vedette l'été dernier au terme d'importances négociations. Le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là et souhaite définitivement enterrer les espoirs madrilènes.

Si Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat au PSG, le Real Madrid n'a pas oublié le joueur de 24 ans et souhaite toujours le faire venir en Espagne. Le PSG ne s'est pas concentré uniquement sur son attaquant star puisque les dirigeants parisiens ont également bouclé la prolongation des contrats de Neymar et Marco Verratti. Deux des joueurs les plus importants de l'effectif. Paris étudie aussi la possibilité d'offrir une année supplémentaire à Lionel Messi. L'Argentin sera libre de s'engager où il le souhaite à la fin de la saison. Le PSG est en bonne voie pour conserver la Pulga une saison de plus. Des indicateurs qui devraient satisfaire Kylian Mbappé.

Le coup de massue du PSG au Real Madrid

Le PSG souhaite continuer de faire grandir le projet sportif pour convaincre Mbappé que sa décision de rester à Paris est une bonne chose. Désormais tête d'affiche principale du projet et leader offensif de l'équipe, Kylian Mbappé est mis au centre des attentions. Nasser Al-Khelaïfi veut enterrer les derniers espoirs du Real Madrid dans l'optique de recruter le natif de Bondy. Les Merengues pourraient repasser à l'action lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Don Balon, le PSG va continuer de renforcer l'effectif parisien pour offrir les garanties nécessaires à Kylian Mbappé de poursuivre son aventure avec le club de la capitale. Ainsi, le Real Madrid se heurtera à un nouveau refus de Kylian Mbappé. Pour y parvenir, le PSG doit déjà faire un bon parcours en Ligue des Champions et définitivement conforter Kylian Mbappé dans sa décision de prolonger.