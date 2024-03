Le patron du PSG a des cojones, il applaudit

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Déjà sorti à l'heure de jeu contre le Stade Rennais, Kylian Mbappé a été remplacé à la mi-temps lors du déplacement à Monaco. Les choix forts de Luis Enrique divisent beaucoup mais pour Rio Mavuba, c'est le coach espagnol qui a raison.

La rupture entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semble totale. Elle est incarnée par le litige entre l'attaquant français et le coach du club de la capitale. Malgré son statut de leader offensif du PSG, le champion du monde n'est pas épargné par Luis Enrique, qui n'hésite pas à se passer de ses services, pour le bien de l'équipe mais aussi afin de préparer l'avenir, sans le joueur de 25 ans. La gestion du cas Kylian Mbappé divise forcément beaucoup, notamment au sein des supporters parisiens. Mais pour Rio Mavuba, celui qui a raison et qui doit avoir le dernier mot est Luis Enrique. L'ancien capitaine du LOSC s'est exprimé à ce sujet dans l'émission Téléfoot.

Un entraîneur parisien qui tient ses stars, Mavuba est conquis

🗣️ @riomavuba sur le cas Luis Enrique - Mbappé



"Il (Luis Enrique) a raison. On a souvent reproché au coach du PSG de ne pas s'affirmer, notamment avec les stars."



"Faut pas non plus que ça joue contre le PSG. Il a projet collectif, il faut qu'il s'affirme. Le seul qui peut… pic.twitter.com/Orem63ncwU — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

« Il (Luis Enrique, NDLR) a raison. On a souvent reproché au coach du PSG de ne pas s'affirmer, notamment avec les stars. Faut pas non plus que ça joue contre le PSG. Il a un projet collectif, il faut qu'il s'affirme. Le seul qui peut régler ce problème-là, c'est Mbappé en retrouvant son meilleur niveau » a avoué Mavuba qui estime que Luis Enrique prend les bonnes décisions et que son tempérament est positif pour le PSG qui a souvent eu des problèmes avec ses stars par le passé, comme actuellement avec Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France devrait selon toute vraisemblance rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Une décision que semble lui faire payer le PSG mais surtout Luis Enrique qui n'a pas peur de mettre sur le banc l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1.