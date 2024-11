Le Paris FC joue les riches, le PSG veut en découdre

Dans : PSG.

Le Paris FC sera prochainement racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. De quoi voir les choses en grand et espérer concurrencer le PSG en Ligue 1.

Dans quelques mois, Paris pourrait bien avoir (et enfin) deux clubs de la ville qui évoluent en Ligue 1. Si le PSG est un habitué de l'élite du football français, on ne peut pas en dire autant du Paris FC. Mais tout peut rapidement changer. Surtout que le PFC sera prochainement racheté par la famille Arnault et Red Bull. De quoi donner des ailes et rêver plus grand. En cas de montée en Ligue 1 à l'issue de la saison, le recrutement fait par les pensionnaires de Charléty pourrait être détonnant. Et ça ne fait pas du tout peur au Paris Saint-Germain. Bien au contraire même...

Le PFC en Ligue 1, le PSG a hâte

Ce lundi lors d'une conférence de presse, le directeur général du Paris Saint-Germain, Victoriano Melero, a en effet fait part de sa joie concernant le rachat du PFC et ses nouvelles ambitions : « Le PFC, c’est intéressant par rapport à la concurrence et l’émulation sur le terrain et en dehors. Le PFC ne va pas être le seul autre à venir recruter en Île-de-France, il y a déjà Reims, Lyon, Angers, Monaco. Mais ce rachat va donner un coup d’accélérateur, surtout que Red Bull a une attirance particulière pour les jeunes Français, ils vont pouvoir venir directement à la source ». Le message est donc clair pour le Paris FC, le Paris Saint-Germain attend cette nouvelle concurrence avec impatience. De quoi promettre du beau spectacle en Ligue 1, peut-être dès la saison prochaine. Cependant, avoir de l'argent n'est pas une garantie de succès à un certain niveau. Le Paris Saint-Germain en sait quelque chose et le PFC devra apprendre de son voisin pour gagner du temps et jouer les premiers rôles en cas de montée.