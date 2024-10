Le Parc des Princes c’est fini, finale à trois pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il semble de plus en plus évident que le PSG va quitter le Parc des Princes, faute d’accord entre le club et la ville de Paris pour une vente de l’enceinte du 16e arrondissement. Une situation qui pousse le Qatar à chercher un nouvel endroit pour bâtir son futur stade.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne veulent pas y croire et pourtant, la tendance est bien à un départ du Parc des Princes dans les années à venir. Le Qatar souhaite impérativement devenir propriétaire de son stade, mais il n’est pas question pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, de vendre le Parc des Princes au PSG. La situation est dans une impasse et pour les dirigeants du club francilien, il n’y a donc pas d’autre possibilité que de se pencher sur la construction d’un nouveau stade qui serait la propriété du club. Le compte insider PSG Inside Actu a justement évoqué ce dossier bouillant, confirmant la tendance selon laquelle il est à ce jour fort probable que le Paris Saint-Germain déménage du Parc des Princes à terme.

Trois lieux identifiés pour le futur stade du PSG

« Il est quasiment impossible aujourd’hui que le PSG reste au Parc des Princes dans le futur. Toutes les relations avec la mairie de Paris sont interrompues et ne reprendront pas tant qu’Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes » a publié sur son compte X l’informateur, qui a par ailleurs lâché quelques informations précieuses sur la potentielle destination du Paris SG à l’avenir. « Les trois favoris sont Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), l’hippodrome de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). D’ailleurs, pour le premier, le Paris Saint-Germain devrait donner sa réponse avant la fin du mois de novembre » a glissé notre confrère, pour qui trois lieux sont actuellement en finale dans l’esprit des dirigeants du PSG afin d’accueillir le futur stade du club.

Du côté des supporters, on ne veut toujours pas croire à un déménagement loin du 16e arrondissement de Paris et du Parc des Princes, stade historique du PSG auquel sont viscéralement attachés les authentiques supporters du club fondé en 1970. Mais si les positions du Paris Saint-Germain et de la maire Anne Hidalgo n'évoluent pas, alors il ne fait aucun doute que l'on se dirigera vers un déménagement du PSG loin du Parc.