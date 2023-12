Le milieu parfait est en Arabie Saoudite, le PSG fonce

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Décimé par les blessures, le Paris Saint-Germain va certainement chercher à se renforcer lors du mercato hivernal. Le milieu de terrain est le secteur qui manque cruellement de renforts. C'est pourquoi un ancien pensionnaire de la Ligue 1 est pisté.

Leader de la Ligue 1, Paris a plus de mal en Ligue des Champions où pour la première fois depuis l'ère QSI, une élimination en phase de groupes est probable pour les Parisiens. Le PSG veut absolument éviter un tel fiasco et devra impérativement s'imposer à Dortmund lors de la prochaine et dernière journée de la C1. Ensuite, le club de la capitale va tenter de recruter un joueur au milieu de terrain cet hiver comme le rapporte Le Quotidien du Sport. Le journal français rapporte que le PSG suit toujours Seko Fofana malgré son récent transfert en Arabie saoudite. Grand artisan de l'excellente saison du RC Lens en 2022/2023, l'Ivoirien a finalement quitté l'Europe pour rejoindre le faramineux projet d'Al Nassr, où évolue notamment Cristiano Ronaldo. Paris est toujours intéressé par les services du joueur de 28 ans.

Paris n'a pas oublié Fofana et revient à la charge

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seko Mohamed Fofana (@sekofofana)

Auteur de 17 matchs disputés depuis le début de la saison avec Al Nassr, Seko Fofana est un cadre de la formation de Luis Castro. Avec Otávio, Brorovic ou Talisca, l'ancien joueur de l'Udinese est très bien entouré et fait partie de l'un des meilleurs milieux du championnat saoudien. Toutefois, le PSG a grandement besoin d'un renfort dans son entrejeu et un profil comme celui de Fofana, avec un énorme volume de jeu et qui connaît très bien la Ligue 1, serait assurément bénéfique pour Luis Enrique. Luis Campos avait déjà approché le joueur par le passé et pourrait revenir à la charge dès cet hiver pour tenter de convaincre l'ancien Lensois de revenir en France, afin d'évoluer au PSG. Reste à savoir si Al Nassr acceptera de libérer son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2026 et qui a été recruté pour près de 25 millions d'euros.