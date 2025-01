Le mercato du PSG se joue à Nice ce lundi soir

Dans : PSG.

Naples est sur le point d'accepter de vendre Kvaratskhelia au PSG, même si aucun accord n'a été trouvé. La rencontre choc a lieu ce soir à Nice.

Le PSG fait tout ce qui en son pouvoir pour s’offrir une recrue d’ampleur, et permettre à Luis Enrique d’augmenter le niveau général de l’équipe, avec notamment une concurrence de premier choix. Ainsi, comme annoncé partout en Europe, le club parisien a bien accéléré soudainement ces derniers jours pour faire signer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Très dur en affaire, le club italien est également interpellé par d’autres clubs qui cherchent à récupérer l’ailier géorgien, qui a fait une croix sur son avenir en Campanie. Mais le PSG a pris les devants, et le Napoli tente désormais de finaliser ce transfert malgré l’écart qu’il reste entre les désirs de chacun.

Un écart de 15 ME à combler

Le PSG aimerait boucler l’affaire autour de 65 millions d’euros bonus compris, quand Naples insiste pour récupérer 80 millions d’euros au minimum. L’écart est encore important mais les intérêts sont tout de même si communs, que tout ce beau monde va se retrouver de visu, à Nice, ce lundi en soirée. Le Parisien révèle ainsi que Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples, et les représentants du champion de France, ont choisi la cité azuréenne pour se rejoindre et discuter directement.

Les discussions porteront forcément sur le montant du transfert, les bonus éventuels, leur montant et les conditions de leur obtention. Selon le quotidien francilien, tout pourrait se décanter rapidement vu que le fait que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia aura lieu ne fait plus guère de doute. Chacun devra faire des concessions, et tout pourrait être finalisé mercredi pour une arrivée plus que souhaitée par Luis Enrique pour dynamiser son attaque.