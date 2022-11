Le meilleur gardien exclu, le PSG va le payer cher

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nommé titulaire au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne réalise pas le début de saison parfait. Pendant ce temps-là, Keylor Navas n’a toujours pas joué. Une situation que l’entraîneur Christophe Galtier risque de regretter.

Quelques mois après son erreur grossière contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’est toujours pas impérial dans la cage du Paris Saint-Germain. Le gardien nommé titulaire alterne le bon et le moins bon, notamment sur la scène européenne, là où les observateurs ne lui pardonnent rien. En tant qu’admirateur de Keylor Navas, Rolland Courbis ne se gêne pas pour accabler l’Italien selon lui inférieur à son concurrent.

Donnarumma en L1 cette saison :



Numéro 1 en clean sheet

Numéro 1 en % d’arrêt

Numéro 5 en buts évités pic.twitter.com/lk8H5CFaCA — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 3, 2022

« On prend la responsabilité à l'intersaison de mettre Gianluigi Donnarumma numéro un et numéro deux Keylor Navas. Je suis désolé, sur le plan économique par rapport à certains accords, avec l'âge de Donnarumma, son contrat de quatre ou cinq ans, ça peut se comprendre, a accepté le consultant de RMC. Mais pour le présent, il ne faut pas se plaindre de prendre des buts quand tu choisis le gardien de but qui est moins bon que l'autre. »

« Là où j'ai du mal à comprendre la gestion, et il n'y a pas que ça que j'ai du mal à comprendre, mais il y a sûrement des choses qui m'échappent parce que je ne suis pas au courant de tout. En tout cas, Keylor Navas aujourd'hui est meilleur que Gianluigi Donnarumma, a comparé le technicien. Que ce soit légèrement ou pas légèrement, on discute. » Il n’empêche qu’en 20 matchs toutes compétitions confondues, le Costaricien n’est jamais apparu cette saison.

Navas cantonné au banc

« En plus de ça, j'aimerais savoir autre chose, quand tu mets Navas numéro deux et Donnarumma numéro un, pourquoi Navas est puni et ne joue aucun match ? C'est-à-dire que Navas, le numéro deux, qui est censé rentrer dans le cas où Donnarumma se blesse, il va rentrer congelé, a prévenu Rolland Courbis. On dira qu'il est prêt ? Non. Il est blessé ? Est-ce qu'il n'a pas fait une Neymar plutôt ? Il n’en a pas ras-le-bol d'être sur le banc et d'être transformé en supporter ? » Même s’il ne s’exprime pas dans les médias, l’ancien portier du Real Madrid a forcément du mal à digérer la situation.