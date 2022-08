Le loft se vide au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que le mercato estival prend fin dans deux jours, le PSG a encore des ventes à finaliser. Et, les choses tournent bien pour le club parisien grâce à l'Angleterre. La Premier League va bientôt accueillir Layvin Kurzawa et Idrissa Gueye.

Rétablir l'autorité de l'institution, améliorer l'effectif aux postes déficitaires et assainir le vestiaire des joueurs peu ou plus concernés par le projet. Tels étaient les objectifs de Luis Campos quand il est devenu conseiller sportif du PSG. Le Portugais est en train de réussir son pari, notamment la partie la plus difficile celle des ventes des indésirables. Avec des éléments hors de forme et aux salaires démentielles, la tâche ne s'annonçait pas facile mais tous s'en vont les uns après les autres. Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum, Colin Dagba, Ander Herrera ont tous trouvé preneur et il ne restait plus beaucoup de monde à refourguer.

Gueye de retour à Everton, Kurzawa vers Fulham

Parmi les survivants de cette purge, Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa posaient encore problème. Le Sénégalais possède une belle cote, notamment en Angleterre. Toutefois, il s'est montré tatillon au niveau du salaire et du projet offerts par Everton, son principal prétendant. Selon RMC Sport, Gueye est revenu à la raison et va finalement retrouver les Toffees. Le milieu de 32 ans va signer un contrat de deux années plus un an en option avec le club de Liverpool. Le PSG va toucher six millions d'euros dans l'opération.

🚨🚨 Layvin Kurzawa à Fulham, C’EST BOUCLÉ !! 🇫🇷☑️ @Tanziloic — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 30, 2022

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, les Parisiens vont réaliser l'exploit de se débarrasser de Layvin Kurzawa. Contrairement au premier cité, le latéral gauche avait disparu des radars ces derniers mois. Son dernier match remontant au trophée des champions joué en août 2021. Les offres n'ont pas été nombreuses pour l'ancien monégasque mais le seul candidat, Fulham, va passer à l'action. Selon L'Equipe, Kurzawa va être prêté chez le promu londonien dont le besoin au poste était trop important. Un transfert sous réserve de la visite médicale bien entendu. Les deux hommes sont attendus en Angleterre ce mercredi. Avec l'arrivée de Carlos Soler et peut-être aussi celle de Fabian Ruiz, on peut dire que le PSG finit le mercato en fanfare.