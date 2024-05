Le Jorge Mendes Saint-Germain prend forme ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été lors du marché des transferts, le PSG ne manquera pas d'ambition. Le club de la capitale veut notamment se renforcer grandement au milieu de terrain.

Le PSG en a officiellement terminé avec sa saison ce samedi soir. Et les hommes de Luis Enrique ont soulevé un nouveau titre avec la Coupe de France. Pour sa première année sur le banc francilien, l'Espagnol aura remporté trois trophées : le Trophée des champions, la Ligue 1 et donc la Coupe de France. Le PSG aura aussi réussi à rallier le dernier carré de la Ligue des champions. Au niveau des résultats, le bilan est très bon. Mais Paris compte tout de même encore des lacunes dans son jeu. On a pu le voir sur la scène européenne, surtout au milieu de terrain. Luis Enrique ne veut rien laisser au hasard et travaille déjà avec Luis Campos afin de dénicher les perles rares. Et apparemment, les deux hommes sont d'accord concernant un nouveau profil portugais.

Joao Neves, le PSG se donne à fond

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Neves (@joao_neves87)

Selon les informations de Sports Zone, le PSG est en effet très chaud à l'idée de signer Joao Neves cet été. Le milieu de terrain lusitanien a brillé cette saison sous les couleurs du Benfica. « Les négociations se poursuivent entre Luis Campos et Jorge Mendes autour du mercato. Jorge Mendes n’a rien contre un transfert de João Neves au PSG, mais il faudra dégraisser par la suite. João Neves, profil complètement validé par Luis Enrique », souligne d'ailleurs le média dans son post sur X. Si Paris veut signer Neves, la concurrence s'annonce néanmoins féroce, tout comme les attentes de son club au niveau du prix. Encore sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur de 19 ans est estimé à 100 millions d'euros (montant de sa clause). Les bonnes relations entre les Parisiens et Jorge Mendes pourraient néanmoins faciliter un deal. Surtout avant l'Euro 2024 que Neves disputera, sachant qu'il pourrait prendre encore plus de valeur. Peu à peu, le mercato estival du PSG se dessine. Comme autres priorités, les champions de France ciblent toujours Khvicha Kvaratskhelia. D'après le compte @Djaameel_, le Géorgien fait l’unanimité au club. Là-aussi, ce sera encore près de 100 millions d'euros qui seront demandés à Paris. Heureusement, le départ de Kylian Mbappé permettra de faire quelques folies.