Le fils d'une légende future star du PSG ‍?

Par Mehdi Lunay

Malgré son budget colossal, le PSG ne délaisse pas son centre de formation pour autant. Le club parisien mise sur tous les talents de région parisienne, y compris les enfants de ses anciens joueurs comme c'est le cas de Kais Anelka.

Pour un jeune joueur, il n'est pas facile de se faire un nom au Paris Saint-Germain depuis 2011. Même si les grandes stars ont un peu déserté l'effectif parisien cette saison, les places sont rares et chères avec l'exigeant Luis Enrique. Certains talents du centre de formation ont subi un manque de reconnaissance à Paris depuis l'arrivée de QSI, devant s'exiler pour enfin exploser comme Moussa Diaby, Yacine Adli ou encore Tanguy Kouassi (Nianzou). Ce sera peut-être plus simple avec un nom déjà connu dans le monde du football et dans l'environnement parisien, celui d'Anelka.

Kais Anelka attend son tour au PSG

Le fils de l'ancien attaquant français, Kais, a intégré le centre de formation du PSG en 2023. Lui aussi attaquant, le jeune homme de 16 ans progresse au sein de l'équipe U17 des Parisiens. Interrogé par PSG TV, Nicolas Anelka s'est voulu calme et patient concernant l'évolution de carrière de son fils. Le Paris SG a toute sa confiance pour développer Kais et l'amener dans le monde professionnel de la meilleure façon possible.

Nicolas Anelka : "J'ai toujours gardé cette connexion avec le PSG" 💬



Entretien avec l'ancien attaquant Rouge et Bleu. 🔴🔵 pic.twitter.com/gT5uLuAqgQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2024

« Je connais la qualité des formateurs. C’est pour cela que je voulais le faire venir au PSG. Je sais qu’il a un potentiel, mais le chemin est encore long. Il travaille tranquillement, doucement, sûrement. Le fait que je sois souvent à Paris me permet de le voir jouer. Je pense qu’il est content, il est aussi supporter du PSG. Il est content d’évoluer avec des joueurs de qualité », a lâché l'ancien buteur de Chelsea. Ne pas brûler les étapes est une condition essentielle pour réussir même si Nicolas Anelka a fait mentir cette théorie. A l'âge actuel de son fils, il jouait déjà son premier match en Ligue 1 avec le PSG avant un transfert un an plus tard du côté d'Arsenal.