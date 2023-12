Le fiasco du PSG en Europe, Daniel Riolo s'y prépare

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine prochaine, le PSG va jouer sa qualification en Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Avec de nombreuses incertitudes concernant les choix que Luis Enrique va effectuer.

Depuis sa prise de fonctions au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a pris le soin de maintenir le suspense dans ses compositions d’équipe. D’un match à l’autre, l’entraîneur du PSG réserve toujours au moins une surprise. Lors du dernier match de Ligue des Champions face à Newcastle, c’est l’absence dans le onze de départ de Vitinha qui avait surpris les observateurs, Daniel Riolo en premier lieu. A une semaine du match contre le Borussia Dortmund, décisif dans la course à la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le journaliste de RMC est très inquiet. Sur l’antenne de l’After Foot, il a fait savoir que les incertitudes trop nombreuses sur les choix et les possibles surprises de Luis Enrique sur le choix des joueurs lui faisait « craindre le pire », à savoir une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions.

« Le PSG va jouer sa qualification sur ce match à Dortmund, c’est inquiétant et j’ai envie de dire qu’il faut se préparer à ce que cela tourne mal. Ca va être un match difficile et capital. Je suis inquiet car après quatre mois de compétition, il y a eu des choses positives au PSG sur l’idée de jeu que Luis Enrique veut mettre en place. Le problème, c’est qu’on ne le voit pas tout le temps. Et ce qui m’inquiète plus que la qualité des joueurs, c’est ce que fait l’entraîneur avec les surprises permanentes qu’il veut nous imposer » a commenté Daniel Riolo, qui s’interroge sur les choix de Luis Enrique et sur cette habitude de l’entraîneur espagnol à créer des surprises dans son onze, avant de poursuivre.

Les choix de Luis Enrique vont flipper Daniel Riolo

« Je ne sais pas quelle équipe il va aligner à Dortmund, j’aimerais être à peu près sûr du onze qu’il va aligner. Car avec lui, c’est toujours trop obscur. Pourquoi Vitinha n’est pas titulaire tout le temps ? On y va dans le brouillard, il y a plein de possibilités. On va sur un match capital avec beaucoup trop de questions et ça me fait peur. On est tous d’accord pour dire que l’on préfère Ramos en neuf, personne ne comprend pourquoi Vitinha n’est pas titulaire. Ces questions-là me font craindre le pire pour Dortmund » a analysé le journaliste de RMC, qui attend fébrilement le match de mercredi soir face au BVB alors que le PSG a besoin d’un résultat positif en Allemagne pour se qualifier en 8es de finale.