Le coup de poignard, le PSG trahi par le Qatar

Bernardo Silva pourrait finalement rejoindre le FC Barcelone, qui peut compter sur l'aide du Qatar pour sauver ses comptes. Le PSG finirait le bec dans l'eau dans ce dossier qui le fait rêver depuis des semaines.

A l’image de ses voisins des Emirats ou de l’Arabie Saoudite, le Qatar investit massivement dans le sport pour augmenter son influence sur le monde occidental. Le football n’est pas le seul sport concerné, mais il reste de loin le plus populaire. Et pour l’Emirat, le PSG n’est pas non plus la seule possibilité de faire parler de lui. Il y a eu l’organisation de la Coupe du monde, et aussi la volonté de racheter Manchester United qui n’a pas encore abouti. En plus de cela, un club comme Braga a aussi le Qatar comme actionnaire. L’Emirat est présent sur de multiples projets, ou sponsoring, et il va même donner un sacré coup de pouce au FC Barcelone dans les prochains jours.

100 millions dans les caisses, merci le Qatar

Club en grande difficulté économique après des années de gestion désastreuse, le Barça peine à inscrire des recrues en raison d’un déséquilibre financier. Joan Laporta cherche des solutions et a déjà vendu des bijoux de famille pour financier le mercato de l’été 2022. Un an plus tard, le problème est le même mais la solution serait sur le point de tomber. Un important soutien financier en provenance du Qatar est attendu, avec 100 millions d’euros qui vont tomber dans la poche du club catalan d'ici à la fin de la semaine, annonce Sport. En échange, la possibilité d’utiliser le nom du Barça au sein de l’Emirat, librement et sans contrainte, avec notamment la possibilité pour la Ligue qatarie de créer une équipe de première division qui sera renommée FC Barcelone.

Tout s’achète et le Qatar le démontre de cette façon, surtout que, en plus du paiement pour l’utilisation de son nom, le Barça compte bien récupérer une partie des bénéfices générés par le merchandising de cette équipe qui sera forcément populaire ou du moins (re)connue, au Moyen-Orient. Cet argent permettra de faire valider plusieurs contrats auprès de la Liga, et notamment celui d’Ilkay Gundogan.

Mais selon la radio COPA, le FC Barcelone a aussi envie de se faire plaisir avec cette somme rondelette, et va donc décider de réactiver la piste Bernardo Silva. L’ailier portugais a toujours rêvé de jouer au Barça mais jusqu’à présent le club catalan était hors course en raison de ses problèmes financiers. Le PSG espérait donc avoir Manchester City à l’usure pour enfin recruter l’ancien monégasque. Mais désormais, le club blaugrana pourrait vite revenir dans les clous et faire une proposition à même de mettre tout le monde d’accord, afin de s’offrir l’international portugais. Le Paris SG, qui avait le temps et l’occasion de rafler la mise ces dernières semaines, s’est heurté à un coup de frein dans ce dossier. Avec l’aide du Qatar, le FC Barcelone va peut-être finir par griller tout le monde d’accord en recrutant Bernardo Silva.