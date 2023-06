Mbappé et sa maman, la tension monte brutalement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La situation de Kylian Mbappé et la gestion de la carrière de ce dernier par sa mère commencent à faire monter la température en France. Alors que le vice-champion du monde a refusé de prolonger au PSG, un agent pense que sa carrière est plombée par de mauvais choix.

Nul ne sait si le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid se fera lors de ce mercato 2023, mais la maman de la star française du Paris Saint-Germain commence à sérieusement agacer. Car non seulement Fayza Lamari gère avec une avocate la carrière de ses fils, mais en plus, il se dit que désormais, elle veut s’occuper d’autres joueurs, dont Achraf Hakimi. Si l’agent de ce dernier a déjà fait savoir tout le mal qu’il pensait de la mère de Kylian Mbappé, c’est cette fois un agent historique du football français, Yvan Le Mée, qui entre dans la bataille. Il estime que non seulement Fayza Lamari n’a aucune légitimité professionnelle pour négocier au nom de Kylian et d’autres joueurs, mais qu’en plus, elle a probablement déjà fait des mauvais choix pour la carrière de l’attaquant star du PSG. Le ton monte déjà alors que l’été parisien s’annonce tendu, notamment à cause de la situation contractuelle de Kylian Mbappé.

Mbappé au Real Madrid, ça devrait déjà être le cas

Invité de RMC, celui qui est le représentant de nombreux joueurs dont surtout Ferland Mendy et Martin Terrier, a sérieusement remis en cause les qualités de la maman de Kylian Mbappé. « Aujourd'hui, on parle de la mère de Kylian qui propose ses services pour le métier d’agent. C'est un métier et elle ne sait pas le faire. Aujourd'hui, pour faire les discussions pour son fils et d'autres joueurs, elle devrait avoir une licence, a d’abord lancé Yvan Le Mée, avant de se faire plus direct et sans détour. Je suis convaincu que si Kylian Mbappé avait eu un agent à l'époque des négociations avec le Real il y a deux ans, il serait allé au Real Madrid. Quand tu n'as pas les codes, que tu n'as pas les us et coutumes, que tu parles à un dirigeant d'un club historique comme à quelqu'un que tu connais depuis longtemps, peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que tu ne sais pas manager la situation pour y arriver. Il est toujours à Paris et visiblement il n'a pas l'air d'être content d'être là. » Et Yvan Le Mée de préciser que des discussions avaient régulièrement lieu avec les instances du football afin d'éviter ce genre de situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Du côté du clan Mbappé, personne n'a réagi à ces attaques sur la gestion de la carrière du joueur. Mais, il est clair que cela n'empêchera pas celui qui a marqué 54 buts en 2022-2023 avec le PSG et la France de faire ce qu'il veut et de laisser sa mère régler tout cela. A 24 ans, Kylian Mbappé sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et quoi que l'on en dise, cela lui réussit plutôt bien pour l'instant. Reste que l'incertitude autour de son avenir commence à agacer pas mal de monde, y compris au sein des supporters du Paris Saint-Germain et qu'il faudrait vite que tout cela s'éclaircisse afin que les champions de France sachent à quoi s'en tenir. Il serait dommage que l'image de la star du football soit ternie par tout cela.