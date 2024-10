Le cadeau inattendu de Mbappé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec un an de retard, le PSG pourrait remplacer Kylian Mbappé par un joueur au profil similaire avec Marcus Rashford. Un transfert rendu possible par le Real Madrid.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait un choix osé, celui de ne pas remplacer Kylian Mbappé. Le club parisien ne prendra sans doute pas un tel risque deux années de suite et pour compenser avec un léger décalage la perte de son meilleur buteur, une piste a été ressortie par la presse anglaise ces derniers jours. Malgré un contrat longue durée avec Manchester United, Marcus Rashford fait partie des joueurs suivis par le PSG. Le profil de l’attaquant anglais est apprécié par Luis Enrique ainsi que par l’état-major du club, qui pourrait indirectement remercier Kylian Mbappé et le Real Madrid en cas de venue de l’attaquant britannique dans la capitale française l’été prochain selon Real Madrid Exclusivo.

Le média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid révèle en cette fin de semaine que le champion d’Espagne en titre faisait partie des clubs très intéressés par un possible transfert de Marcus Rashford… l’été dernier. Le club de la Casa Blanca avait pris des renseignements sur les conditions d’un deal avec Manchester United pour l’Anglais avant finalement de laisser tomber lorsque la signature de Kylian Mbappé en tant que joueur libre en provenance du Paris SG s’est concrétisée. Madrid n’est désormais plus intéressé par Rashford, sa ligne offensive étant plus que complète avec Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Endrick ou encore Arda Güler.

Le Real Madrid a lâché le dossier Rashford

La venue de l’ex-attaquant du PSG au Real va donc laisser la voie libre au club parisien dans le dossier Marcus Rashford. L’enjeu pour Nasser Al-Khelaïfi est désormais de trouver un accord raisonnable avec Manchester United, pas forcément très ouvert à un départ de l’un de ses meilleurs joueurs. Dans ce dossier, les Red Devils seront en plus en position de force grâce au contrat en béton de Rashford à Old Trafford avec un bail jusqu’en 2028. Si le PSG veut casser un tel contrat, il va assurément falloir signer un énorme chèque, certainement supérieur à 70 millions d’euros.