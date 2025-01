Le Brésil fessé, le PSG a eu un coup de cœur

Dans : PSG.

Attentif à l’éclosion de jeunes talents dans le monde, le Paris Saint-Germain a repéré un joueur prometteur pendant la Copa América U20. Double passeur décisif contre le Brésil (6-0) la nuit dernière, le milieu offensif argentin Valentino Acuña a tapé dans l’œil des Parisiens. D’autres clubs européens suivent aussi son évolution.

Pour les clubs à la recherche de jeunes prometteurs, la Copa América U20 représente le genre de tournois à ne pas rater. Le Paris Saint-Germain l’a bien compris et semble garder un œil attentif sur les matchs de la compétition qui se joue actuellement au Venezuela. On peut penser que le club de la capitale en profite pour suivre les performances de Gabriel Moscardo. Le milieu parisien, recruté pour 20 millions d’euros l’hiver dernier, puis prêté au Stade de Reims pour cette saison, porte les couleurs du Brésil pendant cette Copa América U20.

Mais lors du choc face à l’Argentine la nuit dernière, c’est un autre joueur qui a attiré l’attention du Paris Saint-Germain. Double passeur décisif, le milieu offensif de l’Argentine Valentino Acuña (20 ans) est surveillé par le champion de France en titre, révèle le média espagnol Fichajes. On apprend également que le joueur des Newell’s Old Boys, qui ne joue pas encore avec l’équipe première, plaît aussi au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan. Ses courtisans éviteront donc de se précipiter même si le jeune Argentin possède déjà une belle réputation dans son pays.

Valentino Acuña est effectivement présenté comme une grande promesse chez les champions du monde 2022. Nul doute que le Paris Saint-Germain continuera à suivre ses prestations pendant le tournoi sud-américain. Les recruteurs parisiens pourront ainsi juger sa régularité et sa capacité à s’adapter au football européen. Prochain match pour l’Argentine U20 et Valentino Acuña, ce sera lundi contre la Colombie lors de la 2e journée de la phase de groupes.