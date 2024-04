Le Barça voulait faire la paix avec le PSG, Al-Khelaïfi a dit non

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions face au Barça, le PSG va devoir mettre les bouchées doubles pour tenter de rallier le dernier carré de la compétition. L'ambiance promet d'être bouillante à Montjuic.

Battu 3 buts à 2 à l'aller au Parc des Princes, le PSG n'a d'autre choix que de battre le Barça ce mardi soir par un but d'écart ou plus pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Rien d'irréalisable pour les hommes de Luis Enrique, même si ces derniers ont affiché quelques lacunes inquiétantes lors de la première confrontation entre les deux formations. Ce mardi soir au Stade olympique Lluís Companys de Montjuic, les fans du Barça réserveront un accueil très hostile aux Parisiens. Il faut dire que les deux clubs entretiennent des relations très froides depuis quelques années.

Laporta et NAK, rien ne s'est arrangé

Feuilleton Verratti, remontada, transfert de Neymar et Dembélé, arrivée de Messi... les épisodes récents entre le Barça et le PSG sont des plus nombreux. Les deux clubs sont en guerre ouverte. Cependant, du côté des Catalans, on a apparemment tenté d'améliorer les relations avec le club de la capitale. C'est en tout cas ce que révèle L'Equipe ce mardi. Le média français indique en effet qu'une rencontre secrète en Suisse a eu lieu à l'automne dernier entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta par la volonté du président du Barça. Son objectif était de calmer le jeu après toutes les péripéties vécues par les deux clubs mais aussi de faire amende honorable après l'échec de la Superligue. Le président du PSG est en effet membre du Comex de l'UEFA et le Barça veut soigner son image auprès de l'instance européenne. Mais voilà, rien de bon n'est sorti de cette rencontre entre NAK et Laporta. C'est toujours le grand froid qui règne entre le président du PSG et son homologue catalan, qui a d'ailleurs décidé d'inviter ce mardi soir Bernd Reichart, patron de A22 Sports Management, société qui soutient la Superligue. Ambiance donc...