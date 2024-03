LdC ‍: PSG-Real en quarts, c'est évident

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pour le moment, quatre équipes sur huit sont qualifiées pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. La presse espagnole rêve d'un nouvel affrontement entre les deux cadors.

Si le PSG a dominé sans grande difficulté la Real Sociedad pour rallier les quarts de finale de la C1, ce n'est pas le cas du Real Madrid, qui a souffert à l'aller comme au retour, contre le RB Leipzig. Une victoire 2-1 sur le score cumulé, mais c'est suffisant pour permettre aux Merengues d'être encore présents dans la compétition, où ils règnent sans partage. Alors que Kylian Mbappé devrait selon toute vraisemblance rejoindre le club de la Maison Blanche à la fin de la saison, la presse espagnole aimerait que le PSG affronte le Real Madrid en 1/4. Une confrontation possible, à laquelle le média Mundo Deportivo croît fermement par exemple dans son édition de ce jeudi.

Paris contre le Real, le match rêvé de l'Espagne

Le PSG et le Real Madrid ont pris l'habitude de s'affronter ces dernières années en Ligue des Champions. Lors de la saison 2015/2016, les deux équipes se sont retrouvées dans la phase de groupes. L'affrontement n'a finalement pas été grandiose avec un 0-0 et une courte victoire 1-0 du Real après une erreur défensive. En 2018, c'est en 1/8e de finale que Cristiano Ronaldo a donné une leçon de réalisme à Neymar et Kylian Mbappé. Deux ans plus tard, c'est le PSG qui prend sa revanche, notamment grâce à un immense Angel Di Maria et un monstrueux Keylor Navas pendant la phase de poules. Le duel le plus récent reste celui de 2022, avec un ascenseur émotionnel terrible pour les Parisiens, terrassés par un triplé de Karim Benzema alors qu'ils avaient le match en mains. Globalement, Paris n'est pas en grande réussite face au Real Madrid et la presse espagnole se réjouit d'avance d'un nouvel affrontement, avant que Kylian Mbappé porte la tunique de l'équipe d'en face quelques mois plus tard.