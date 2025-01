La trahison de Mbappé, le PSG n'a rien vu venir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est en train de murmurer à l'oreille de Florentino Pérez d'aller chercher Achraf Hakimi dans les rangs du PSG, malgré la récente prolongation du Marocain. Toujours pas officialisée d'ailleurs.

Comme Luis Enrique, Achraf Hakimi a prolongé au Paris Saint-Germain selon l’ensemble des médias français. Toutefois, le PSG n’a rien officialisé et laisse donc trainer un suspense étonnant. Le timing aurait pu être idéal à la reprise de janvier, mais les supporters n’ont rien vu venir. Ensuite, avec les matchs européens à venir et l’ambition d’éviter une catastrophe industrielle, le timing est plus délicat. Surtout que le latéral marocain est clairement le meilleur joueur de la formation parisienne depuis le début de la saison. Sa prolongation a du sens, tout comme l’intérêt des plus grands clubs européens.

Hakimi a prolongé, mais le PSG ne dit rien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Très à l’aise à Paris, le défenseur a un courtisan de très longue date : le Real Madrid. Le club qui l’a lancé dans le monde professionnel, et dans la ville où il est né. Cela fait de beaux arguments. Il faut en rajouter un de plus. La présence de Kylian Mbappé, certainement son meilleur ami dans le monde du football. Et malgré cette prolongation récemment signée jusqu’en juin 2029, l’attaquant madrilène assure à Florentino Pérez qu’il faut tenter le coup. Le président du Real Madrid rêve de récupérer Trent Alexander-Arnold, car Hakimi semblait intouchable. Mais Kylian Mbappé a, selon Don Balon, fait comprendre que la relation entre le Marocain et Luis Enrique serait compliquée, et que l’idée de changer d’air en fin de saison, surtout si l’exercice se passe mal et que le PSG passe encore à côté en Ligue des Champions, pourrait faire son chemin.

Avec encore de belles années devant lui, le Lion de l’Atlas est vu à Madrid comme celui capable de prendre la succession de Dani Carvajal, inamovible latéral droit jusqu’à sa grave blessure. Le PSG va donc devoir se méfier, surtout si le dossier Alexander-Arnold venait à se compliquer dans les prochains mois. En tout cas, Kylian Mbappé n’hésitera pas une seconde s’il faut appuyer là où ça fait mal pour Paris, et convaincre Hakimi de revenir dans le club de son coeur, ce dont il ne s’est jamais caché.