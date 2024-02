La taupe est démasquée, état d'alerte au PSG

Dans : PSG.

Luis Campos n'est pas au PSG depuis très longtemps mais le conseiller sportif portugais fait régulièrement parler. L'ancien du LOSC serait même à l'origine de certaines fuites bien précises...

Le PSG n'est pas un club comme les autres. Il y est très souvent difficile de s'imposer et de durer. Luis Campos le sait bien. L'ancien du LOSC a déjà traversé quelques turbulences. La raison ? Des choix contestés au mercato et une attitude pas toujours conforme à celle qu'on attendrait d'un conseiller sportif. Les supporters et observateurs du PSG ne comprennent pas forcément les derniers choix faits au mercato et attendront de pied ferme les prochains matchs du club de la capitale en Ligue des champions. Pour ne rien arranger concernant Luis Campos, sa petite stratégie sur certaines fuites hors du club ne joue pas en sa faveur, le PSG n'étant pas dupe.

Luis Campos, le PSG n'est pas dupe

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que Luis Campos a pour habitude de laisser fuiter des informations allant dans son intérêt, laissant parfois perplexe au sein du club de la capitale. « Certaines fuites semblant plus dans l'intérêt du conseiller sportif que dans celui du PSG intriguent parfois au club. En interne, on estime qu'elles troublent parfois les messages que souhaite faire passer le club à l'extérieur. Campos entend garder la main sur son image. Le Portugais sait que son aventure à Paris ne sera pas éternelle et qu'il aura besoin que sa cote sur le marché soit toujours intacte. Il a très vite compris le côté politique du PSG, confie une source proche du club. C'est un domaine où il est très bon et sa communication entre pleinement dans ce cadre politique. Ce qui lui aura permis de tenir, a minima, deux saisons. Déjà un temps considérable à Paris », indique notamment le média français, ce qui ne jouera pas forcément du côté de Luis Campos. Le PSG rentre dans la phase décisive de sa saison et tous les détails compteront.