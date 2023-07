La saison du PSG déjà finie, Luis Enrique dégoûté

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouvel entraineur du Paris SG, Luis Enrique ne pourra même pas bénéficier du traditionnel état de grâce estival. Le technicien espagnol ne peut pas travailler dans des conditions optimales d'entrée de jeu.

Les supporters parisiens le savent bien, c’est souvent en début d’année civile que les problèmes arrivent, avec les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Voir la saison se « terminer » en mars est une mauvaise habitude prise par le Paris SG, où les dernières semaines sont souvent bien délicates. Mais désormais les problèmes débutent encore plus tôt avec cette incroyable zone de flou autour de l’avenir du meilleur joueur parisien de ces dernières saisons, Kylian Mbappé. Un dossier qui plombe littéralement l’été parisien, alors que Luis Enrique subit cette situation qui l’empêche de présenter une équipe compétitive et totalement dédiée à cette nouvelle saison. La preuve, chaque prise de parole dans l’effectif est sensible, et la direction n’a pas digéré celle, un peu moins neutre de Marquinhos.

L’ambiance est déjà devenue tendue, alors que le début de saison est généralement la période où tout se met en place pour le nouvel entraineur. Pour Jérome Alonzo, le coach espagnol a déjà des bâtons dans les roues, et c’est une très mauvaise nouvelle. « Je me mets surtout à la place de ceux qui sont là, le nouveau staff et les joueurs présents. Quand une affaire plombe une prépa, c’est compliqué pour tout le monde. Je pense en premier à Luis Enrique qui doit se dire : Déjà ? Il vient d’arriver et il ne peut pas bosser. Avec ou sans Kylian, ça peut tout changer, tactiquement, financièrement », a livré l’ancien gardien du PSG dans Le Parisien.

L'ultimatum, le PSG va le perdre

Une situation qui pèse alors que l’ultimatum mis par le PSG ne risque pas d’arranger les choses, bien au contraire. « Qu’il soit écarté, ça a du sens si le club considère qu’il ne fera pas partie de l’effectif la saison prochaine. On est dans un rapport de force. Mais par expérience, les ultimatums, ça ne fonctionne pas souvent. Ça va plus à l’encontre de celui qui le fixe », a rappelé Fabrice Abriel, autre ancien joueur du PSG interrogé sur ce sujet qui fait forcément beaucoup parler en ce début de saison. Les ex du club francilien sont donc très réservés sur ce dossier complexe, même s’il y a une certitude, c’est que Luis Enrique doit se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère si les problèmes débarquent dès le premier jour d’entraînement, et ne semblent pas prêt d’être réglés.