La première offre tombe, le PSG va bien sûr dire oui

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG se déroulera aussi dans le sens des départs, avec celui d'Hugo Ekitike qui pourrait avoir lieu très rapidement au mois de janvier.

Le Paris SG est un club d’une telle dimension en Ligue 1, qu’il peut se permettre de ne pas du tout utiliser un joueur recruté pour 35 millions d’euros un an plus tôt. C’est le cas de Hugo Ekitike, qui n’a pas été jugé digne de disputer cette saison avec Paris, et n’a pas accepté d’être vendu au mois d’août, pensant pouvoir gagner sa place. Malgré le discours de Luis Enrique, l’ancien buteur du Stade de Reims n’a pu que constater les dégâts, lui qui n’est même pas inscrit sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Un départ cet hiver ne fait désormais plus aucun doute, et les premiers signes en ce sens viennent d’avoir lieu en ce mois de décembre.

West Ham prêt à dégainer son offre

En effet, West Ham ne veut pas perdre de temps, puisque le club londonien n’est pas vraiment aussi performant que la saison passée avec sa place au milieu de tableau en compagnie de Chelsea, même si cela n’a rien d’infamant. Les Hammers ne lâchent donc absolument rien dans ce dossier, qui était déjà en discussion le 1er septembre dernier, au dernier jour du mercato estival. Depuis, les choses ont avancé tranquillement mais toujours dans le bon sens.

Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, une offre pour un prêt avec option d’achat obligatoire est désormais en place, et devrait permettre à Ekitike de découvrir la Premier League, deux ans après avoir été courtisé par Newcastle sans succès. En septembre, West Ham était allé jusqu’à 30 millions d’euros en option d’achat non obligatoire. Selon des sources anglaises, le PSG en demande toujours la même somme, pour limiter la casse avec un joueur encore jeune et qui possède un solide contrat, mais qui ne joue pas et perd forcément de la valeur. Seule la Premier League et ses moyens colossaux peuvent en effet sortir le club parisien de cette situation, et Luis Campos s’attend à recevoir une offre très rapidement en janvier pour boucler un premier gros départ. Une belle vente pour limiter la casse sur le plan financier mais une opération qui restera tout de même un fiasco sur le plan sportif.