La France demande au PSG de ne pas virer Galtier

Par Eric Bethsy

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, la menace se rapproche pour Christophe Galtier. L’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait perdre son poste s'il ne redresse pas la barre. Pour y parvenir, le technicien peut au moins compter sur le soutien des Français.

A l’occasion du match face à Lille ce dimanche après-midi, Christophe Galtier pourra se remémorer de très bons souvenirs. L’ancien entraîneur du LOSC repensera forcément à son incroyable parcours avec les Dogues récompensé par un titre de champion de France en 2021. A l’époque, le natif de Marseille avait le visage beaucoup moins fermé lors de ses conférences de presse, lui qui vit une saison particulièrement compliquée au Paris Saint-Germain.

🎙 Galtier : "Vous êtes en train de vous moquez de moi avec cette question ? Vous croyez que j'étais satisfait de ce que j'ai vu contre le Bayern ? Je n'étais pas satisfait, mais mes joueurs n'y sont pas pour grand-chose..." pic.twitter.com/nkB1rHHqvn — RMC Sport (@RMCsport) February 17, 2023

Tout comme ses prédécesseurs, Christophe Galtier se heurte à certains obstacles en interne et peine à trouver les solutions. En témoignent les trois défaites consécutives dans des matchs importants contre l’Olympique de Marseille (2-1) en Coupe de France, l’AS Monaco (3-1) en championnat et le Bayern Munich (0-1) en Ligue des Champions. Il n’en fallait pas plus pour que le technicien se retrouve sous pression.

Galtier soutenu mais...

Zinedine Zidane, José Mourinho, Thomas Tuchel… Des noms sont déjà évoqués pour sa succession. Une situation apparemment injuste pour l’opinion publique. Dans un sondage d’Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, 59% des Français et surtout 71% des amateurs de football interrogés estiment que le Paris Saint-Germain doit conserver Christophe Galtier. Un soutien étonnant compte tenu des critiques subies ces derniers mois.

D’ailleurs, les sondés n’ont pas épargnés le coach parisien sur d’autres questions. On constate par exemple que 71% des Français pointent un défaut d’organisation tactique contre les Bavarois. Et seulement 35% des personnes contactées, et 45% parmi les amateurs de football, gardent un espoir de qualification en quarts. A croire que les Français soutiennent Christophe Galtier sans pour autant croire à un rebond du Paris Saint-Germain.