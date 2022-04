La famille Mbappé insultée, ce géant présente ses excuses

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Son père ayant été moqué par un site de paris en ligne, Kylian Mbappé avait fait part de sa colère. Avec un peu de décalage, Winamax a décidé de présenter ses excuses à la star du PSG et ses proches.

Il y a deux semaines, un opérateur de paris en ligne avait utilisé son compte Twitter pour diffuser une photo censée être drôle se moquant du père de Kylian Mbappé. Très rapidement, l’attaquant français du PSG et de l’équipe de France avait fait part de sa colère et de dégoût, lui qui fait campagne presque ouvertement contre cette pratique. « Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp », avait répondu le champion du monde 2018 en réponse à ce message qui a ensuite été rapidement supprimé par Winamax. Ce mercredi, l’opérateur a décidé de présenter ses excuses au père de Kylian Mbappé et à la famille du joueur.

Kylian Mbappé scandalisé par ce coup bas

Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite.

Un peu de respect svp



🤦🏽‍♂️🤬 @WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022

Ayant probablement pris un gros coup de règle sur les doigts, Winamax a utilisé son compte Twitter pour demander pardon au footballeur parisien, à sa famille et à ceux qui ont peu apprécié le message initial. « Nous présentons nos plus sincères excuses à Wilfrid Mbappé, à sa famille et à toutes les personnes blessées par l'utilisation d'une image inappropriée à son encontre sur notre compte Twitter. Ce tweet, de mauvais goût, n'avait pas sa place sur nos réseaux sociaux. Nous resterons vigilants à l'avenir, afin d'éviter des écarts regrettables de ce type. Soyez assurés de notre affection, et de notre profond respect pour la famille Mbappé, et pour la grande famille du sport en général. Notre humour n'est que le reflet de cet amour - qui aime bien châtie bien. Cependant, cette fois nous avons franchi la limite de l'acceptable. Nous présentons, une nouvelle fois, nos plus sincères excuses aux personnes concernées », explique l’opérateur de paris en ligne, qui est habitué à l'humour en ligne, mais avoue là s'être clairement planté.