La Barça déterre le dossier Neymar et humilie le PSG

En juillet 2017, le PSG a réalisé le transfert du siècle en recrutant Neymar au FC Barcelone pour 220 millions d’euros. L’international brésilien n’aura cependant pas eu le rendement espéré dans la capitale française.

Après six ans au Paris Saint-Germain, Neymar a pris la décision de partir en Arabie saoudite l’été dernier. Un soulagement pour le PSG puisque Luis Campos et Luis Enrique étaient favorables au départ de l’international brésilien, qui n’a clairement pas répondu aux attentes et aux espoirs placés en lui au moment de sa signature. Hygiène de vie douteuse, blessures à répétition… L’aventure de Neymar au Paris SG n’a pas été un long fleuve tranquille et finalement, les supporters parisiens ne retiendront pas grand chose de l’aventure de l’actuel n°10 d’Al-Hilal. Comme si son histoire avec le PSG n’était pas déjà assez contrastée, Javier Bordas a décidé d’en remettre une couche dans les colonnes de Sport.

Interrogé par le média espagnol, celui qui était vice-président du FC Barcelone au moment du transfert de Neymar à Paris en 2017 a confié que quelques semaines seulement après son transfert, le crack formé à Santos regrettait déjà d’avoir posé ses valises en France. De quoi remuer le couteau dans la plaie pour les supporters et les dirigeants parisiens. « J’aurais aimé qu'il reste et il y avait des options pour qu'il revienne. S'il était revenu, il aurait gagné le Ballon d'Or avec le Barça. Il voulait tellement revenir que quelques semaines après son départ (au PSG), il avait déjà envie de revenir. Après Messi, c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons eu. Je sais pourquoi il est parti au PSG parce qu'il me l'a expliqué, mais je préfère qu'il le raconte. Ensuite, il a voulu revenir et il a été décidé que cela ne pourrait pas se faire faute de moyens financiers » a lancé Javier Bordas dans les colonnes du journal catalan.

Des propos qui ne manqueront pas de faire grand bruit au Barça mais également chez les supporters du PSG, où une majorité n’a pas pardonné à Neymar son hygiène de vie et ses envies d’ailleurs, lesquelles ont souvent fait polémique. Désormais en Arabie saoudite et blessé, Neymar n’a plus rien à voir avec le PSG mais certaines déclarations nous rappellent parfois à quel point l’aventure du Brésilien en France aura été un fiasco du début à la fin, notamment en raison de son manque de sérieux.