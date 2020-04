L1 : Un but contre le PSG rapporte 11.800 euros aux soignants !

Dans : PSG.

Buteur contre le Paris Saint-Germain en 2019, Mathieu Cafaro a proposé un deal sur Twitter. Au final, il va verser 11.800 euros pour le personnel du CHU de Reims.

Histoire de montrer son soutien au personnel du CHU de Reims, Mathieu Cafaro, milieu de terrain du club champenois, avait proposé de verser un euro pour chaque retweet de son message posté vendredi sur Twitter, lequel rendait hommage aux soignants en faisant le parallèle avec son but contre le PSG lors de la 38e journée de la saison passée : « Ce but contre le Paris Saint-Germain reste mon plus grand souvenir foot. Je le dédie aujourd’hui au personnel soignant du CHU de Reims. Pour les aider, voici un défi : je ferai un don équivalent au nombre de retweet de ce post jusqu’à minuit. »

Mathieu Cafaro avait prévenu qu’il ferait les comptes à minuit pile et il a tenu parole. Le joueur du Stade de Reims avoue tout de même avoir été surpris par l’engouement autour de son message, lequel a été relayé dans toute la France, mais au final il tiendra son engagement en faisant un don de 11.800 euros, soit autant que les retweets. « Ce but était mon meilleur souvenir foot. C’est désormais le plus utile que j’ai marqué ! 11.800RT = je ferai le même don en euros au @CHUdeReims ! Surpris par cet énorme engouement mais surtout heureux de pouvoir aider celles et ceux qui se battent pour nous tous », a indiqué le milieu de terrain. Un geste sacrément généreux de la part du joueur rémois, qui se souviendra longtemps de ce but contre le PSG et de l'argent que cela lui a coûté. Mais au moins les deux fois il aura fait plaisir à énormément de monde.