L1 : Bruno Genesio avocat n°1 du PSG version Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Critiqué avec véhémence ces derniers mois, le PSG a livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison à Lille dimanche soir.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé tenteront d’enchainer avec une nouvelle victoire ce vendredi au Parc des Princes contre Rennes, à quatre jours du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Trop rarement convaincante dans le jeu, l’équipe de Mauricio Pochettino a subi de lourdes critiques ces dernières semaines. Tout cela est un brin abusif aux yeux de Bruno Genesio, le coach de Rennes qui affronte le PSG ce vendredi soir au Parc. Pour l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais, les critiques à l’encontre du club de la capitale sont beaucoup trop sévères, notamment en ce qui concerne le fond de jeu du Paris Saint-Germain.

« Les résultats le montrent, ils ont déjà 13 points d’avance. Ils dominent le championnat sans problème, ils ont les meilleurs joueurs et la meilleure équipe. Ils ont les moyens les plus importants et sont calibrés pour gagner la Ligue des champions. Mais Lille a été capable d’être champion la saison dernière, ça montre que tout est possible dans le football. Je ne jalouse pas le PSG, je dis que c’est tant mieux pour eux et pour les gens qui travaillent là-bas » a analysé Bruno Genesio avant de poursuivre. « Contrairement à ce qu’on peut dire parfois, ce sont des gens qui ont un comportement toujours très classe, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, aussi bien les joueurs que l’entraîneur ou les dirigeants. Tant mieux pour eux s’ils ont des moyens colossaux et qu’ils peuvent gagner une Coupe d’Europe. C’est un club français. Quand vous jouez contre des blocs bas tous les week-ends, c’est difficile de créer du jeu. Je trouve que l’analyse faite sur le PSG est un peu sévère » a fait savoir l’entraîneur du Stade Rennais, grand défenseur du Paris Saint-Germain, dont les dirigeants ainsi que Mauricio Pochettino apprécieront ce plaidoyer.