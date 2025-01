L'offre tombe, le mercato du PSG s'accélère

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain n’attendait que ça pour pouvoir accélérer son mercato hivernal. Le Torino a transmis une offre intéressante aux dirigeants parisiens pour le transfert de Cher Ndour. Son départ permettrait d’enclencher celui de Milan Skriniar.

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain est une forme de rééquilibrage de son effectif. A la demande de Luis Enrique, Luis Campos a travaillé pour permettre les départs de nombreux joueurs indésirables, lesquels ne parvenaient pas à se fondre dans la formation de l’entraineur parisien. La limite des six prêts atteinte, le PSG ne pouvait pas refourguer Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sans trouver de solution au préalable. Pour prêter l’international français à la Juventus, il a fallu que la direction parisienne résilie le contrat de Juan Bernat, lui qui était prêté à Villarreal. Pour le défenseur slovaque, c’est toutefois plus compliqué. Heureusement, une offre de dernière minute pour Cher Ndour va permettre au rejeté parisien de valider son départ en Turquie.

Cher Ndour vendu, Skriniar peut enfin partir

Le PSG clôture son mercato et fait une promesse explosive https://t.co/8dHSiJv8ly — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain réfléchit à casser le prêt de Cher Ndour au Besiktas pour le vendre dans la foulée. Selon Achille Ash, il faut croire que l’opération est enfin proche d’aboutir. Le journaliste spécialisé dans l’actualité parisienne affirme que le Torino a officiellement transmis une offre de transfert d’environ 8 millions d’euros pour l’international espoir italien. Face à une telle situation, la direction parisienne n’a pas vraiment le choix. En acceptant cette offre, Paris se donne l’opportunité de valider le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe. Le club turc n’attend d’ailleurs que cela, puisque les photos officielles ont déjà été publiées sur les différents réseaux du club.

En exécutant ces différentes opérations, le Paris Saint-Germain réalise de sacrées économies. Il fallait bien ça pour permettre l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia.