L’Inter conseille au PSG d’oublier Skriniar

Après l’échec des négociations pour Milan Skriniar cet été, le Paris Saint-Germain compte revenir à la charge en janvier, à quelques mois de la fin du contrat du Slovaque. Mais il sera peut-être déjà trop tard, prévient l’Inter Milan, qui espère prolonger son défenseur central dans les prochaines semaines.

Aura-t-on droit à un deuxième feuilleton Milan Skriniar ? Agacé par son échec cet été, le Paris Saint-Germain va de nouveau tenter sa chance au mercato hivernal. Le défenseur central arrivera à cinq mois de la fin de son contrat, soit la dernière fenêtre possible si l’Inter Milan souhaite récupérer une indemnité de transfert. Mais les plans du club francilien pourraient vite tomber à l’eau. En effet, les Nerazzurri espèrent prolonger le bail du Slovaque.

L'offre du PSG supérieure

Il leur est impossible de s’aligner sur le salaire annuel proposé par les Parisiens (9 millions d’euros). Milan Skriniar ne recevra qu’une proposition à 6 ou 6,5 millions d’euros par an, ce qui correspond aux revenus de ses coéquipiers Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez. L’Inter Milan espère convaincre son cadre avec des bonus qui pourraient faire grimper le salaire jusqu’à 7,5 millions d’euros. Les discussions sont en cours et La Gazzetta dello Sport n’évoque aucun accord à l’heure actuelle. Mais cette semaine, le président milanais Steven Zhang s’est montré confiant auprès des médias transalpins.

« A chaque période des transferts, nous renforçons l'équipe, a confié le dirigeant. Pour nous, il est essentiel d'être compétitifs, c'est ce que nous exigeons de nous-mêmes, nous devons générer une trajectoire financière positive. Nous avons décidé de garder les pierres angulaires de l'équipe cet été. En général, lorsque les bonnes offres arrivent, il faut toujours se demander s'il peut être pertinent de les accepter puis de réinvestir l'argent. Au sujet de la prolongation de Milan Skriniar, je suis sûr que vu son amour pour l'Inter, il connaît le sens du club. Au final, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un accord, la situation ne m'inquiète pas du tout. » L’objectif de l’Inter Millan serait de boucler la prolongation pendant le Mondial 2022.