L'échange en or, l'attaque du PSG bouleversée

Par Guillaume Conte

Désireux de se séparer de Milan Skriniar, le PSG rêve de réaliser un coup double en laissant partir l'un de ses plus gros salaires pour faire signer un joueur qui fait saliver Luis Campos et Luis Enrique depuis des mois.

Contrairement à l’été dernier, Naples ne retiendra pas Khvicha Kvaratskhelia lors des prochains marchés des transferts. Une aubaine en or pour le PSG, qui rêve d’avoir un joueur offensif de premier plan avec l’international géorgien, que le club italien ne voulait pas céder à moins de 100 millions d’euros. Mais cette saison, l’ailier pense de plus en plus sérieusement à franchir le cap et changer d’air, ce à quoi Naples n’est plus opposé. L’intérêt du PSG est toujours vif, car le fait que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé n’aient quasiment pas de concurrent cette saison inquiète tout de même Luis Enrique.

Le PSG réactive un dossier à 65 ME, l'offre va partir https://t.co/C1yFer4mc0 — Foot01.com (@Foot01_com) November 18, 2024

Il reste un point essentiel tout de même, arriver à trouver un accord avec le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, connu pour sa gourmandise dès qu’un club fortuné approche pour l’un de ses joueurs. Pour cela, le PSG possède une arme secrète qu’il compte bien utiliser. En effet, Milan Skriniar ne fait clairement pas partie des plans de Luis Enrique cette saison, et le Slovaque est invité à se trouver un nouveau club rapidement pour éviter de payer son imposant salaire pour rien. Le défenseur central se voit bien revenir en Italie, et son voeu pourrait être exaucé dans le cadre d’un échange. En effet, le PSG a été informé qu’Antonio Conte, l’entraineur de Naples, craquait pour l’expérience et la puissance du Slovaque, ce qui rendrait possible une négociation ouverte et un échange.

Conte craque pour Skriniar, la chance du PSG

« Kvara, qui n’a pas encore prolongé à Naples, a reçu une offre importante du PSG. Le PSG pourrait trouver un accord en mettant Skriniar dans la balance, un joueur très apprécié par Conte. Il gagne 9 ME par saison, et le PSG devra faire un effort à ce sujet. Naples pourrait étudier les offres en 2025, surtout s’il ne prolonge pas », a lancé le journaliste italien Emanuele Cammaroto, sur Radio Punto Zero, dansa une émission sur le mercato du Napoli. Une porte est ouverte, alors que le PSG fera tout pour se défaire de Milan Skriniar, tout en s’offrant la possibilité de recruter Khvicha Kvaratskhelia à un coût réduit.