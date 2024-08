L’Arabie Saoudite vient encore sauver le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un an après avoir extirpé Neymar du PSG, l'Arabie Saoudite vient donner encore un sacré coup de main au club parisien en recrutant l'un de ses lofteurs en manque de destination.

La dernière semaine du mercato promet d’être chaude à Paris, où plusieurs ventes et au moins deux recrues sont espérées. Si tout se passe bien car le PSG espère bien prendre la bonne habitude de réussir quelques ventes pour soulager ses finances déficitaires et rectifier quelques transferts non concluants. Carlos Soler a le mérite d’être très suivi en Premier League (West Ham et Everton), tandis que Manuel Ugarte s’approche chaque jour d’un départ vers Manchester United. Mais l’Angleterre ne récupèrera pas tous les joueurs du PSG, et Luis Campos cherche un point de chute pour Danilo Pereira. Le FC Porto a tenté de récupérer son ancien capitaine, mais la demande parisienne à un montant supérieur à 10 millions d’euros a mis un terme au débat.

Un coup de pouce de Rennes et c'est parti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danilo Pereira (@iamdanilopereira)

Résultat, le polyvalent défenseur ou milieu de terrain continue avec le groupe de Luis Enrique, tout en sachant qu’avec l’effectif au complet, il va passer la saison sur le banc ou en tribunes. Résultat, un départ est plus que souhaité et cela tombe bien, l’Arabie Saoudite arrive à Paris selon A Bola. Le club d’Al-Ittihad cherche un défenseur central, et une place devrait se libérer dans l’effectif en cas de départ de Jota vers Rennes par exemple. De quoi permettre au club de Karim Benzema de récupérer le joueur de 32 ans pour un montant qui conviendra au PSG. Un an après le transfert record de Neymar pour un départ de Paris, l’Arabie Saoudite viendrait ainsi encore en aide au club francilien, et le joueur portugais continuerait d’empocher un salaire confortable pour finir sa carrière dans un championnat certes de seconde zone, mais très rémunérateur.