L'après-Mbappé, il promet de pourrir le PSG ‍!

Le PSG compte frapper très fort cet été au mercato pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais attention aux luttes internes avec cette mise en garde très inquiétante de la part de Jorge Mendes.

Avec le départ de Kylian Mbappé, il va y avoir un sacré vide à combler au sein de l’attaque parisienne. Numériquement, le PSG a de quoi répondre avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Randal Kolo-Muani et même Lee Kang-In au besoin. Mais Luis Campos va orienter ses recherches estivales pour trouver un buteur, un joueur capable de compenser la perte en nombre de buts marqués sur une saison de l’ancien monégasque. Pour cela, le Paris SG fait clairement le forcing pour récupérer Victor Osimhen, dont la puissance, le jeu de tête et le poids sur les défenses sont des qualités qui peuvent permettre de finir les actions. Une arrivée encore loin d’être faite puisque Naples sait se montrer très gourmand. Mais un transfert possible qui a de quoi faire couler une goutte de sueur sur le front de ses éventuels futurs concurrents en attaque.

Cette saison, Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani ont eu leur chance à la pointe de l’attaque, sans parvenir à la saisir. Et il se murmure qu’en cas d’arrivée d’un nouveau buteur, l’un des deux joueurs pourrait bien prendre la porte. Récemment, il a été question d’une confiance renouvelée en l’international français, pour qui cette première saison ratée ne présage pas de son avenir au PSG. Le joueur partant pourrait donc être Gonçalo Ramos, qui a connu une certaine période d’efficacité en seconde partie de saison malgré un temps de jeu réduit, et a su se faire apprécier des supporters par son attitude irréprochable et sa combativité. Néanmoins, il faut bien faire des choix et l’international portugais n’est pas jugé intransférable.

L'énorme pouvoir de Jorge Mendes au PSG

Mais cette situation a eu le don d’alerter son agent, qui n’est pas n’importe qui. A force d’avoir pignon sur rue au PSG, Jorge Mendes est capable aussi de faire la pluie et le beau temps. La preuve, selon Sports Zone, le super agent portugais a fait savoir que Luis Enrique devait faire un peu plus confiance à Ramos la saison prochaine, et qu’il en serait récompensé. Mais si Paris décidait de lui trouver un nouveau club, alors Jorge Mendes a prévenu Nasser Al-Khelaïfi qu’il ferait tout pour faire échouer un transfert de Gonçalo Ramos si un avant-centre lui était mis dans les pattes cet été. Une sacrée mise en garde alors que le PSG prévoit quand même de recruter un numéro 9, que cela plaise à Jorge Mendes ou non. De quoi prévoir un été agité, surtout quand on sait le pouvoir que possède l’agent portugais en Europe et plus précisément à Paris, et les joueurs dans le porte-feuille de Mendes comme Ugarte, Barcola mais aussi les cibles que sont Leny Yoro et Bernardo Silva. En plus de cela, Mendes est l’un des représentants de Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, Marco Asensio et Kang-In Lee, sans en être forcément l’agent principal. Une vraie mainmise qui peut poser question au début de ce mercato.