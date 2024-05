L’après-Mbappé commence très mal, état d’alerte au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a une idée très précise de ce qu'il souhaite pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Et cela ne va pas plaire à tout le monde, notamment à celui qui était annoncé comme son successeur.

Pas de pluie de départ au programme au PSG. La saison passée, plusieurs joueurs majeurs avaient quitté le club, comme Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi ou Marco Verrati. Une telle saignée n’est pas envisagée mais il y a tout de même un énorme départ à compenser, celui de Kylian Mbappé. Le champion de France va forcément devoir faire venir un nouveau joueur devant, ne serait-ce que pour aider à compenser les 40 buts qu’alignait chaque saison le numéro 7 parisien. Plusieurs profils sont à l’étude, mais il est de moins en moins question d’un avant-centre. Victor Osimhen n’est plus considéré comme une priorité et le joueur nigérian se dirige même vers Chelsea si jamais Naples venait à le laisser filer.

Luis Enrique veut un profil à la Mbappé

Pour Luis Enrique, qui va voir ses pouvoirs être légèrement étendus cet été après une première saison convaincante, la volonté est de voir ses désirs être comblés en ce qui concerne le renfort offensif capable d’aider le PSG à continuer de faire mal. Et pour cela, Duncan Castles annonce une volonté de la part de l’entraineur espagnol qui peut faire des remous au sein du club parisien. En effet, dans son podcast Transferts, le journaliste assure que Luis Enrique veut un ailier gauche droitier, comme l’était Mbappé, et comme l'est Bradley Barcola.

« Luis Enrique a demandé au club de se concentrer sur la recherche d’un remplaçant à l’international français. Ce ne sera pas un avant-centre, mais un ailier gauche droitier, comme l’était Mbappé. L’une des options préférées est Khvicha Kvaratskhelia, de Naples », assure ainsi Duncan Castles, qui sait que le PSG sera très attendu sur l’ère post-Mbappé.

Un souhait qui risque en tout cas de faire des remous au sein du Paris Saint-Germain, car l’arrivée du Géorgien pourrait dès lors être considérée comme un gros frein à la progression de Bradley Barcola. L’ancien lyonnais mise beaucoup sur le départ de Kylian Mbappé pour s’installer sur le côté gauche et enchainer les matchs. Si une concurrence sera acceptée par son entourage, son agent Jorge Mendes a déjà fait savoir qu’il avait un énorme pouvoir de nuisance si jamais Paris décidait de recruter un cador au poste de Barcola. Et si Khvicha Kvaratskhelia venait à signer pour une somme proche de 100 millions d’euros, ce ne serait certainement pas pour s’asseoir sur le banc de touche.

Une vraie problématique tant Barcola a pris de l’importance ces derniers mois, et se retrouve désormais à l’Euro avec l’équipe de France. Et donc un nouveau statut. Au point de mettre le feu si jamais le PSG ne lui accordait pas une grosse marque de confiance cet été ?