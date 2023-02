Kylian Mbappé prépare son départ du PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, Kylian Mbappé a déjà planifié son départ du club parisien, selon The Athletic.

L’été dernier, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en prolongeant son contrat de deux ans en faveur du Paris Saint-Germain. Libre de signer au Real Madrid, club qu’il voulait rejoindre un an auparavant, l’international tricolore a finalement donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger l’aventure de deux ans dans la capitale française, où il est désormais le joueur le mieux payé en Europe. Les promesses du PSG envers Kylian Mbappé, notamment en ce qui concerne le mercato, n’ont cependant pas été tenues. Au contraire, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas réussi à renforcer l’équipe, que ce soit l’été dernier ou cet hiver. C’est ainsi que selon The Athletic, il ne fait pas beaucoup de doutes que Kylian Mbappé refusera d’activer sa clause afin de prolonger d’un an supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025.

Mbappé veut rejoindre le Real en 2024

Cet été, le Paris Saint-Germain va ainsi devoir gérer l’épineux dossier de l’avenir de Kylian Mbappé. Le club parisien fera-t-il tout ce qui est en son pouvoir pour conserver l’attaquant des Bleus, au risque de le perdre pour zéro euro en 2024 ? Ou au contraire, Nasser Al-Khelaïfi sera-t-il dans l’optique de vendre l’ancien Monégasque dès cet été afin d’assurer au PSG une importante rentrée d’argent ? La question peut légitimement se poser mais dans l’esprit du joueur, tout est clair. A en croire The Athletic, Kylian Mbappé n’a aucunement l’intention de quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. En revanche, un départ en 2024, lorsqu’il sera libre de tout contrat, est imaginable. C’est actuellement la tendance et le plan imaginé par le buteur de l’Equipe de France ainsi que par son entourage. Il s’agirait du moyen le plus simple pour Kylian Mbappé de rejoindre (enfin) le Real Madrid.

Le Real aimerait un attaquant dès l'été prochain

Du côté du Real Madrid, on se frotte évidemment les mains à l’idée de récupérer Kylian Mbappé pour zéro euro en juin 2024. Mais pour Florentino Pérez et les dirigeants merengue, la situation n’est pas aussi simple que cela. Et pour cause, le champion d’Espagne en titre aurait bien besoin d’un attaquant afin d’épauler Karim Benzema dès l’été 2023. Or, si le Real investit sur un gros buteur (Haaland, Kane) l’été prochain, il est difficile à imaginer que le club espagnol se jetterait ensuite sur Kylian Mbappé en 2024. La gestion de ce poste si important ne sera pas aisée pour le Real Madrid, d’autant que Karim Benzema n’est plus aussi solide qu’auparavant sur le plan physique, avec plusieurs blessures ces derniers mois. De plus, le Real Madrid n’a pas des moyens illimités et a déjà fait du recrutement du milieu de terrain Jude Bellingham une priorité. Dès lors, le dossier Kylian Mbappé sera loin d’être simple. Mais une signature du natif de Paris au Real à l’été 2024 dans le cadre d’une arrivée libre tient la corde… pour le moment.