Kylian Mbappé n'a jamais menti, Daniel Riolo met les choses au clair

Lié au Real Madrid depuis de longues années, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé avec le club merengue. Une signature à contre-temps, mais qui est totalement logique pour Daniel Riolo, pour qui Mbappé a toujours joué cartes sur table.

C’est enfin officiel, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid et cela pour les cinq prochaines années. Lundi soir, le club merengue a officialisé la signature de l’international français, qui quitte donc le PSG après sept années passées dans la capitale française. Le feuilleton de la dernière décennie prend fin alors que Kylian Mbappé a été annoncé dans le viseur du Real Madrid chaque été ou presque. En 2022, sa signature au sein de la Casa Blanca était presque actée et contre toute attente, « KM7 » a pris la décision de prolonger jusqu’en 2024 avec une année en option au Paris Saint-Germain. Un choix qui n’était pas celui de Kylian Mbappé selon Daniel Riolo, lequel est revenu sur cet improbable feuilleton au micro de RMC.

Pour le chroniqueur de l’After Foot, le capitaine de l’Equipe de France a quasiment été obligé de rester au Paris Saint-Germain, que cela soit par le Qatar mais aussi par les dirigeants politiques français. « Ce que j’ai toujours dit avec Mbappé, même l’année dernière quand les gens essayaient de nous inventer du suspense et des histoires, c’est 'arrêtez de vous casser la tête'. S’il y a bien une chose qu’il n’a jamais fait, c’est mentir. Il a toujours tout écrit à l’avance et tout dit à l’avance. Si on ne veut pas écouter, ou si on veut prêter des intentions, ou si on veut s’inventer des histoires, on peut le faire. Mais pour lui, tout a toujours été clair » a lancé Daniel Riolo sur RMC avant de poursuivre.

Les révélations de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé

« Il y a une seule chose qui n’était pas vraiment prévue, c’est ce qu’il s’est passé il y a deux ans. Quand, dans un tourbillon politico-médiatique, il a été finalement obligé de rester au PSG en 2022. Mais sinon il devait partir, tout était fait. Intervention présidentielle, voyage au Qatar de la famille, les milliards et tout ce que l’on sait de cette histoire… C’est le seul contretemps dans une histoire écrite à l’avance » a fait savoir le journaliste, pour qui Kylian Mbappé avait très envie de rejoindre le Real Madrid dès 2022. Mais la pression du Qatar et des politiques a finalement eu raison des intentions initiales de la star tricolore, qui s’est laissée convaincre par une prolongation XXL avec un salaire délirant estimé à 70 millions d’euros par an.