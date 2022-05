Kylian Mbappé, Liverpool en parle officiellement

Dans : PSG.

D’ici quelques jours, Kylian Mbappé dévoilera sa grande décision alors que deux choix s’offrent à lui : prolonger au PSG ou signer au Real Madrid.

L’interminable dossier Kylian Mbappé touche à sa fin. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, l’international tricolore s’apprête à dévoiler sa grande décision. En marge de la cérémonie des trophées UNFP dimanche soir, Kylian Mbappé a confirmé que son choix était fait et qu’il serait dévoilé bientôt, « bien avant » le prochain rassemblement de l’Equipe de France au mois de juin. Le suspense touche à sa fin même si pour l’heure, il est toujours entier. En Espagne, les médias sont quasiment tous sur la même longueur d’ondes et annoncent les uns après les autres un accord total et définitif entre Kylian Mbappé et le Real Madrid.

Le PSG a un mince espoir de prolonger Mbappé

En France, on ne trouve pas encore confirmation de cet éventuel accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, ce qui laisse un mince espoir aux supporters du PSG. Avant le dernier match de la saison au Parc des Princes contre Metz samedi soir, le Paris Saint-Germain veut encore croire en ses chances de prolonger Kylian Mbappé. En ce sens, une ultime réunion s'est tenue cette semaine à Doha en marge du mini-stage du Paris SG à Doha. Cela étant, tous les signaux semblent indiquer que Kylian Mbappé va prendre la direction du Real Madrid, alors qu’un troisième club mystère s’était immiscée dans ce dossier ces dernières semaines. En conférence de presse, Jürgen Klopp a reconnu que ce club secret était bien Liverpool. Et pour cause, le manager des Reds a confirmé son intérêt pour Kylian Mbappé.

Liverpool n'y croit pas dans le dossier Mbappé

Cela étant, l’entraîneur de Liverpool a également déclaré qu’il n’avait jamais véritablement cru aux chances des Reds de rafler la mise dans ce dossier complexe à bien des égards et qui se joue depuis trop longtemps entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. « Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles. Nous l’aimons. Si vous ne l’aimez pas, vous devez vous poser des questions. Mais non… Nous ne pouvons pas faire partie de cette bataille (pour son recrutement, ndlr). Il y a d’autres clubs impliqués et c’est très bien comme ça. C’est un grand joueur » a lancé Jürgen Klopp, qui a conscience qu’il est trop tard pour faire changer le cours de ce dossier épineux pour Liverpool. Les Reds, concentrés sur les dossiers des prolongations de Sadio Mané et de Mohamed Salah, ne devrait donc pas être le gagnant surprise du dossier Kylian Mbappé, qui va rendre son verdict d’ici quelques jours.