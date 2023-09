Kylian Mbappé, le PSG met le champagne au frais

Dans : PSG.

Le PSG avance dans sa mission qui semblait impossible de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Des discussions ouvertes ont lieu, et la confiance revient même si le deal trouvé pourrait finalement l'emmener au Real Madrid dans un ou deux ans.

Déjà en grande forme avec le Paris SG, Kylian Mbappé a fait oublier son été tumultueux, où il a été mis de côté par Nasser Al-Khelaïfi en raison d’un désaccord majeur au sujet de son contrat. L’attaquant français a fait l’erreur de clamer haut et fort son désir de ne pas prolonger, et donc de partir libre au Real Madrid. Si le Qatar n’a pas du tout aimé cette prise de position jugée humiliante pour les propriétaires du PSG, cela n’a pas empêché l’ancien monégasque de mener sa barque comme il le sentait. Le voilà désormais de retour dans l’effectif, prêt à jouer cette saison à fond, mais toujours sans contrat au mois de juin prochain. Une voie royale pour le Real Madrid, qui espère bien récupérer l’attaquant vedette de l’équipe de France sans avoir à forcer.

Mais le grand espoir du Paris SG, c’est bien d’avoir Kylian Mbappé sous le coude pendant un an, afin de le convaincre de prolonger. Le mercato effectué par Luis Campos va en ce sens, et des signaux positifs sont envoyés. En effet, journaliste pour CBS, Jonathan Johnson affirme que le clan Mbappé négocie bien avec le PSG dans le cadre d’une prolongation. Cela ne garantit pas un accord, mais cela rend le club parisien très optimiste. « Alors, il n’y a pas encore eu d’avancée majeure garantissant une prolongation de contrat, mais il y a un dialogue ouvert à ce sujet entre Kylian Mbappé et le PSG. Et la discussion porte sur un nouveau contrat. C’est vu comme quelque chose de très encourageant du point de vue du PSG, surtout par rapport à la situation de cet été », explique le journaliste sur le site Caughtoffside.

Un contrat au PSG, pour mieux aller au Real ?

De quoi désespérer le Real Madrid, qui va se dire qu’il n’arrivera jamais à recruter Kylian Mbappé ? Ce n’est pas non plus la tendance selon Jonathan Johnson, pour qui l’attaquant du PSG va bien faire le grand saut un jour, et probablement dans pas bien longtemps. « Il ne faut pas se mentir, Kylian Mbappé a envie de jouer au Real Madrid et il compte bien le faire. Mais dans un sens comme dans l’autre, il n’y a pas encore eu de décision prise », assure le spécialiste du mercato, pas loin de penser que le PSG peut en effet obtenir une prolongation de contrat, mais avec un accord qui autorise Kylian Mbappé à signer au Real Madrid de manière ferme dans un ou deux ans.