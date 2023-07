Kylian Mbappé, le PSG fait sa dernière offre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Kylian Mbappé semble dans une impasse alors que le PSG veut impérativement vendre sa star cet été… sauf si le capitaine des Bleus décide finalement de prolonger son contrat à Paris.

Et si Kylian Mbappé prolongeait au Paris Saint-Germain à la surprise générale ? Pour l’heure, ce scénario semble bien improbable, l’international français ayant clairement fait comprendre à sa direction qu’il ne souhaitait pas activer sa clause pour prolonger au-delà de juin 2024. Dans l’esprit de Kylian Mbappé, tout est clair : le capitaine de l’Equipe de France veut disputer une ultime saison au PSG avant de signer libre dans son futur club et empocher une juteuse prime à la signature.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un scénario horrifié par l’Emir du Qatar et par Nasser Al-Khelaïfi, qui n’imaginent pas une seconde que le meilleur joueur du monde puisse partir pour zéro euro dans un an. C’est ainsi que selon les informations livrées par Fabrizio Romano à That’s Football, une tentative de la dernière chance va être initiée par le Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Le club parisien espère -sans trop y croire- que Kylian Mbappé accepte de prolonger son contrat avec un accord verbal pour un transfert en juin 2024.

Le PSG aimerait que Mbappé prolonge et soit vendu en 2024

Une manière de laisser l’ancien Monégasque partir sans pour autant que le PSG ne soit lésé avec un départ pour zéro euro. « Les dirigeants du Paris SG ne comprennent pas pourquoi Mbappé n’accepte pas de prolonger son contrat et de partir en 2024. Au PSG, ils sont prêts à vendre Mbappé. Cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard, on en saura plus sur l’avenir du joueur au Real Madrid » a détaillé le spécialiste du mercato. En parallèle, la presse espagnole a lancé le compte à rebours pour la signature de l’attaquant parisien dans la capitale espagnole.

Le journal AS se veut même relativement optimiste quant à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et indique que les derniers évènements laissent penser qu’une « résolution rapide » est possible avec une signature du n°7 du PSG chez les Merengue. Le média El Espanol est sur la même longueur d’onde en indiquant de son côté que le deal entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pourrait se conclure dans les semaines à venir. Reste que pour l’heure, on imagine mal Florentino Pérez payer un gros transfert, logiquement supérieur à 100 millions d’euros, pour un joueur qu’il pourrait avoir à zéro euro dans un an. C’est la clé de ce dossier, bloqué pour le moment pour des raisons financières qui sautent aux yeux.