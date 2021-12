Kylian Mbappé joueur de l'année aux Globe Soccer Awards

Organisés chaque année dans les Emirats, les Globe Soccer Awards ont récompensé notamment Kylian Mbappé avec le trophée du meilleur footballeur de l'année 2021.

Kylian Mbappé avait fait le déplacement jusqu'à Dubaï ce lundi, et c'était un indice fort que l'attaquant de l'équipe de France et du PSG n'allait pas repartir des Globe Soccer Awards les mains vides. Et effectivement, le joueur tricolore a été désigné joueur de l'année 2021 par l'Association européenne des clubs en collaboration avec l'Association européenne des agents de joueurs. Un trophée honorifique pour celui qui était reparti sans rien de la récente cérémonie du Ballon d'Or.

Elegant and versatile on the pitch, Mbappé is famous for his incredible speed, and dramatic goal scoring. Not surprisingly, he is this year’s choice for Globe Soccer’s Best Men’s Player of the Year 2021. pic.twitter.com/dh6Npd5lDT