Kylian Mbappé explique sa lettre incendiaire au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Kylian Mbappé dément les informations selon lesquelles il négociait ces dernières semaines une prolongation de contrat avec le PSG, avant finalement d’y renoncer.

Lundi soir, le Paris Saint-Germain a appris avec stupéfaction à travers une lettre de Kylian Mbappé que l’international tricolore n’activerait pas son année optionnelle afin de prolonger jusqu’en 2025. Le club de la capitale est sous le choc alors que selon les dirigeants du PSG, une prolongation de contrat était en cours de négociation entre le champion de France en titre et l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Une information démentie avec fermeté par le principal intéressé. Dans un communiqué transmis à l’AFP, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il n’avait jamais été question pour lui de prolonger au Paris SG et que par conséquent, jamais il n’avait ouvert de négociations en ce sens avec les dirigeants du club parisien.

Kylian Mbappé brise le silence

Dans le communiqué transmis à l’AFP, Kylian Mbappé assure n’avoir « jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG » avant d’ajouter. « La direction du club en charge de sa prolongation, signée il y a un an, a été informée dès le 15 Juillet 2022 de la décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable » peut-on lire dans le texte transmis par le joueur tricolore. Une nouvelle confirmation que le divorce est en cours entre le PSG et Kylian Mbappé, pour qui un transfert cet été est plus probable que jamais. Une véritable bombe dès l’ouverture de ce mercato estival, qui va mettre dans tous leur états le Real Madrid et les cadors de la Premier League.