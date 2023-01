Kylian Mbappé au Real, le PSG n’y échappera pas

Dans : PSG.

Les rumeurs continuent de fleurir en Espagne au sujet d’un potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Il est plus que jamais l’emblème du Paris Saint-Germain. A l’heure où Neymar et Lionel Messi, à force de snober les supporters, ont perdu toute l’affection du Parc des Princes, l’international tricolore est le joueur auquel les véritables supporters du PSG s’identifient le plus. De toute évidence, un départ de Kylian Mbappé sonnerait comme un énorme coup de massue dans la capitale française. Absolument pas à l’ordre du jour lors de ce mercato hivernal, un départ de Kylian Mbappé ne peut pas être exclu l’été prochain en revanche. D’abord car il ne restera plus qu’un an de contrat à l’ancien Monégasque mais aussi car le Real Madrid reviendra forcément à l’assaut à un moment ou à un autre selon le site Defensa Central.

Le Real Madrid très confiant sur l'avenir de Mbappé

Le média espagnol croit savoir que du côté du Real Madrid, on continue de surveiller avec la plus grande attention l’actualité de Kylian Mbappé. Florentino Pérez a été très clair avec les supporters ainsi qu’avec le staff de Carlo Ancelotti : aucun mouvement n’aura lieu cet hiver sur le front du mercato à Madrid. Il n’est donc pas imaginable un instant de voir le Real s’attaquer à Kylian Mbappé au mois de janvier. Mais en interne, une confiance absolue règne sur le fait que tôt ou tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain portera la tunique blanche du Real Madrid. En effet, au sein du champion d'Espagne, les dirigeants sont certains que Kylian Mbappé finira par rejoindre le club merengue et que le PSG ne pourra pas s’y opposer, le jour où le vice-champion du monde 2022 aura pris la décision de quitter Paris.

La question est maintenant de savoir à quel moment Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, à condition bien sûr que cela arrive un jour ? Pour le site Defensa Central, l’été prochain sera à surveiller de près. Pour rappel, Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 et l’attaquant de 24 ans a la possibilité de prolonger ce bail d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2025, s’il le désire. Pour l’heure, Kylian Mbappé n’a pas fait part de son envie d’activer cette option. Dès lors, le PSG pourrait envisager une vente de sa star mondiale l’été prochain afin de ne pas risquer un départ de celle-ci pour zéro euro en juin 2025. Le Real Madrid est à l’affût, mais le club merengue doit se méfier de la concurrence anglaise car en Premier League, certains clubs sont aussi intéressés. Et si à priori, Liverpool et Manchester United ont moins les faveurs de Kylian Mbappé que le Real Madrid, il s’agit pour le champion d’Espagne en titre de rester prudent face à la puissance financière des clubs britanniques.