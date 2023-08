Kylian Mbappé au placard, Rolland Courbis applaudit le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le bras de fer continue entre le PSG et Kylian Mbappé, dont le dossier est dans une impasse puisque chaque partie campe sur ses positions.

Kylian Mbappé refuse de quitter le Paris Saint-Germain mais n’a pas non plus l’intention de prolonger au-delà de juin 2024. Le feuilleton continue alors que de son côté, le club de la capitale pousse sa star vers la sortie afin de récupérer une indemnité de transfert, ce qui ne sera pas le cas dans un an. Le PSG n’est pas non plus fermé à une prolongation d’un an pour Kylian Mbappé, avec accord pour le laisser partir l’été prochain en échange d’un transfert.

D’ici fin août la guerre de com’… l’armée numérique jouera à fond pour casser Mbappé … bcp d’histoires seront inventées et relayées… et il n’y aura pas d’offre. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 10, 2023

Mais pour l’heure, le dossier est totalement bloqué. Une situation qui a poussé le Paris Saint-Germain à écarter le capitaine de l’Equipe de France, qui n’a pas voyagé en Asie avec le reste du groupe et qui s’entraîne toujours à l’écart depuis le retour de ses coéquipiers à Poissy. A moins d’une surprise monumentale, le n°7 parisien ne sera pas dans le groupe pour la réception de Lorient samedi soir et si le Qatar met ses menaces à exécution, Kylian Mbappé pourrait ne pas jouer de la saison s’il refuse de prolonger. Une position radicale mais compréhensible selon Rolland Courbis. Dans les colonnes du Parisien, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a totalement souscrit à la stratégie du Qatar en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé.

Rolland Courbis valide la stratégie du PSG avec Mbappé

« Quand on a dit et répété à Kylian Mbappé qu’il ne partirait jamais libre, ça signifiait que son contrat était tellement élevé que, à un an de la fin du contrat en question, soit il prolongerait, soit il partirait en étant transféré. À la limite, il lui faut prolonger un an, en discutant d’une clause libératoire pour 2024 (un dispositif répandu en Europe mais interdit en France). Mais comment a-t-il pu penser une seconde que l’Émir n’allait pas réagir face à cette nouvelle catastrophique pour le Qatar ? » s’interroge Rolland Courbis avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Si j’étais l’Émir, j’aurais exactement la même réaction que la sienne. Et si j’étais dans le clan Mbappé, je me dirais qu’on n’a pas réalisé à quel point on a exagéré. Et qu’à tête reposée, je suis disposé à revoir un peu ma position » estime le natif de Marseille, pour qui il est totalement normal que l’Émir du Qatar tente le tout pour le tout afin de faire réagir Kylian Mbappé. Reste maintenant à savoir si l’ancien attaquant de l’AS Monaco acceptera de partir dès cet été ou de prolonger. Ce n’est pas gagné, le clan Mbappé n’ayant pour l’instant aucunement l’intention d’infléchir sa position.