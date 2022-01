Kylian Mbappé annonce son successeur au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé s'occupe de tout, y compris de sa succession après son départ du PSG.

Le Paris Saint-Germain et ses supporters ont parfaitement le droit de conserver l’espoir de garder Kylian Mbappé encore quelques années dans la capitale française. Nasser Al-Khelaïfi va tout faire pour pousser en ce sens, et le président du PSG sait se donner les moyens économiques et sportifs pour mettre toutes les chances de son côté. Toutefois, la fermeté de Kylian Mbappé à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid n’est pour le moment pas remise en cause, même si l’attaquant remplit parfaitement sa tache en étant tout simplement le meilleur joueur parisien cette saison. Résultat, tout le monde s’inquiète logiquement du vide qu’il pourrait laisser au PSG s’il part bien cet été.

Ousmane Dembélé en candidat validé par Mbappé

Car à l’heure actuelle, malgré la présence de grands noms comme Lionel Messi et Neymar, toute l’animation offensive repose sur les qualités de l’ancien monégasque. C’est inquiétant pour l’après-Mbappé, mais il y a toujours une solution quand on a de gros moyens financiers comme le PSG. C’est ainsi que Kylian Mbappé s’est permis de conseiller à ses dirigeants de faire confiance à Ousmane Dembélé pour le remplacer à Paris. Le Barcelonais a l’énorme avantage d’arriver en fin de contrat au sein du club catalan, et si une prolongation est là aussi rêvée par les Blaugrana, ce n’est plus du tout la tendance.

L’ailier français, qui a beaucoup déçu en 5 ans au Barça, va être à l’écoute des propositions et jouit toujours d’une très belle cote sur le marché des transferts. « Il a conseillé aux dirigeants du PSG, alors qu’il va arriver au Real Madrid, de faire venir un joueur du FC Barcelone. Ce joueur est français comme lui, et il s’appelle Dembélé », a ainsi fait savoir Eduardo Inda, le célèbre éditorialiste d’OK Diario. Pour Mbappé, Dembélé parviendrait sans mal à s’adapter au jeu parisien et à un univers qu’il connait bien pour avoir déjà brillé avec Rennes en Ligue 1 au début de sa carrière. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas attendu les conseils de son joueur vedette pour se pencher sur le sujet, et le dirigeant qatari songe depuis longtemps à effectuer cette opération. Le timing semble parfait en vue de cet été, surtout si le départ de Mbappé devait se confirmer dans les prochains mois.