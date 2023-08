Kylian Mbappé aligné contre Lorient, le PSG hésite ‍!

Écarté par le PSG en raison de son refus de prolonger, Kylian Mbappé ne s’entraîne pas avec le groupe dirigé par Luis Enrique. Mais une réintégration en express avant la réception de Lorient samedi n’est pas à exclure…

Nasser Al-Khelaïfi montre les muscles. Excédé par le choix de Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger au-delà de juin 2024 et qui a l’intention de partir libre dans un an, le président du Paris Saint-Germain a pris la décision d’écarter sa superstar. L’ancien Monégasque n’est pas parti en tournée asiatique avec le reste du groupe et a été placé dans le loft par le PSG en compagnie des autres joueurs poussés vers la sortie tels que Julian Draxler, Abdou Diallo ou encore Leandro Paredes.

More on Kylian #Mbappé: It’s not yet 100 % decided if he will be a part of the squad against Lorient on Saturday. Decision at the end of the week.



