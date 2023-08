Kylian Mbappé a fait du PSG son jouet

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

De retour en Ligue 1 après sa mise à l'écart estivale, Kylian Mbappé a été décisif pour aider le PSG à enfin marquer cette saison. De quoi en faire un héros alors qu'il n'a même pas prolongé avec le club parisien. Walid Acherchour reste bouche bée devant le tour de force du joueur.

Il ne lui a fallu que 13 minutes pour retrouver les bonnes habitudes en Ligue 1. Kylian Mbappé a montré qu'il n'était pas un remplaçant comme un autre au PSG samedi soir. Face à Toulouse, l'attaquant français a bien aidé son club à croire au succès en allant chercher le premier but de la saison du PSG. Il a provoqué un penalty par ses dribbles avant de le convertir avec succès. Il est allé ensuite célébrer avec le parcage visiteur parisien. Une drôle d'image après la brouille de l'été, sa mise à l'écart, les menaces de Nasser Al-Khelaifi et le transfert presque planifié au Real Madrid. Mbappé a de nouveau endossé le costume de héros du PSG.

Mbappé, trop fort pour être puni par le PSG ?

Cette première sortie de Kylian Mbappé vient conforter le choix de sa direction de le remettre dans le groupe de Luis Enrique alors que le PSG peine à conclure ses actions. Toutefois, d'un point de vue mercato, on s'interroge encore sur la pertinence d'une telle stratégie alors que Mbappé n'a pas prolongé avec le club parisien. Au vu du scénario de la soirée, Walid Acherchour ne voit désormais plus ce qui peut ébranler un Kylian Mbappé toujours plus puissant au PSG. Le match à Toulouse ressemble à un tournant dans le combat PSG-Kylian Mbappé et cela n'est pas favorable au club parisien selon lui.

🔵🔴 L'After revient sur le grand retour de Mbappé sur les terrains.



🎙@walidacherchour : "le storytelling est dingue ! Mbappé aime ça; il adore ça." pic.twitter.com/n0DcIvuBOP — After Foot RMC (@AfterRMC) August 19, 2023

« Sur le côté Mbappé is back, on n’a quand même cette impression que Mbappé a encore gagné. Moi quand il marque et qu’il fait sa célébration etc. J’avais des doutes…Moi c’était inconcevable que Mbappé rejoue avant le 31 août par rapport à ce qu’ils ont fait avant le Japon. Là en plus il entre à la 49e minute, premier ballon il mystifie le défenseur toulousain, but sur penalty. Le storytelling est dingue, il aime ça, il adore ça Kylian Mbappé. En plus, la célébration est folle. Si véritablement il n’y a pas de prolongation ensuite, ça veut dire que le PSG a été battu à plate couture », a t-il indiqué dans l'After Foot sur RMC. Autant dire que les 11 prochains jours seront déterminants pour évaluer la véritable puissance du PSG dans ce dossier Mbappé.