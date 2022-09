Kylian Mbappé 2024, le scoop qui met le feu au PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Révélations de L’Equipe au sujet du contrat signé par Kylian Mbappé au PSG. La star parisienne n’a pas signé jusqu’en juin 2025, et le casse-tête va vite arriver pour les dirigeants parisiens.

Résister au Real Madrid et s’offrir une prolongation de Kylian Mbappé, la pépite que l’Europe entière lui envie. Au printemps, Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un véritable tour de force en conservant l’international français au nez et à la barbe de Florentino Pérez. Une réussite qui a beaucoup surpris, alors que la capitale espagnole se préparait déjà à accueillir le numéro 7 du PSG, et que cela faisait un an que Mbappé semblait promis au Real Madrid. Mais la tendance s’est progressivement inversé et, avec des records à battre, des titres à gagner et des mentalités à changer, le champion du monde a décidé de relever le défi de révolutionner le Paris Saint-Germain.

Quand il a prolongé son contrat, Kylian Mbappé s’est affiché avec un maillot sur lequel le PSG a fait floquer ‘2025’. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens, qui se sont dits que cela leur offrait au moins deux ans de tranquillité pour reconstruire une équipe autour de lui et éviter la menace d’un départ immédiat. Selon L’Equipe, il n’en est rien. Kylian Mbappé a prolongé jusqu’en juin 2024, avec une année en option. Et cette saison supplémentaire, le PSG n’a pas la possibilité de l’activer. Seul le joueur a la capacité de pousser la cohabitation jusqu’en juin 2025. Cela a des conséquences majeures pour le champion de France, qui sait qu’en fin de saison, la question de son avenir va déjà se reposer.

Mbappé met le PSG sous pression

En effet, s’il n’active pas son option, et l’ancien monégasque n’a absolument aucune intention de se précipiter dans son choix, ce qui est bien compréhensible, le PSG se retrouvera à nouveau dans une situation où il pourra perdre son joyau sans aucune indemnité un an plus tard. Il n’y a pas encore péril en la demeure au Parc des Princes, et ce pour deux raisons. Paris a bien évidemment des arguments pour faire en sorte que Mbappé prolonge son contrat, et Nasser Al-Khelaïfi sait que ce n’est pas parce que le joueur ira au bout de son contrat qu’il partira automatiquement, à l’image de ce qu’il a fait au printemps dernier.

L'Espagne forcément attentive

Mais, dans le sens contraire, cette prudence du clan Mbappé s’explique aussi largement. L’attaquant n’a jamais voulu une prolongation trop longue, pour ne pas se fermer la porte à d’autres perspectives si les choses ne se passaient pas bien. Chaque argument va donc peser dans la réflexion et plusieurs indices laissent à penser que Mbappé n’est pas forcément satisfait par la révolution effectuée. Certes, Luis Campos et Christophe Galtier sont arrivées, mais le Portugais pourrait repartir du côté de Chelsea. Niveau recrutement, il y a eu des failles et le fair-play financier empêcher le PSG d’être aussi compétitif qu’il ne l’espérait. Le numéro 7 parisien garde donc tous les moyens de pression à sa disposition pour maintenir son club concerné vers les objectifs les plus élevés possibles. Mais cette nouvelle information va en tout cas faire du bruit, en France comme en Espagne.