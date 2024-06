Kvaratskhelia retenu, Naples fait une promesse au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré son accord contractuel avec le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas près de rejoindre le champion de France. L’ailier de Naples se heurte à l’intransigeance de ses supérieurs, à commencer par le nouvel entraîneur napolitain Antonio Conte.

Ça se complique pour le Paris Saint-Germain. Suite au départ libre de Kylian Mbappé, le club de la capitale a choisi de renforcer son couloir gauche. Les Parisiens ont jeté leur dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia avec qui les discussions ont abouti à un accord sur le plan contractuel. L’ailier de Naples a en effet décidé de rejoindre le champion de France. Mais son transfert est loin d’être bouclé. On pouvait s’attendre à des négociations difficiles avec le président du Napoli Aurelio De Laurentiis, réputé dur en affaires.

Naples ne cédera pas

Le dirigeant semblait prêt à envisager le départ du Géorgien à condition de récupérer un montant énorme. Seulement voilà, le changement d’entraîneur à venir ne fait pas les affaires du Paris Saint-Germain. Antonio Conte, futur successeur de Francesco Calzona, s’oppose catégoriquement au départ de Khvicha Kvaratskhelia. On peut penser que l’ancien manager de Chelsea a obtenu certaines garanties avant d’accepter le poste. Du coup, Naples soutient son nouveau coach et n’envisage plus le transfert de son ailier sous contrat jusqu’en 2027.

Gazzetta : Le Napoli est catégorique concernant l'avenir de #Kvaratskhelia et Di Lorenzo. Et les deux joueurs ont été prévenus : ils ne partiront pas cet été. "Pas un point de vue instantané, mais une décision irrévocable du technicien (Conte) et du club", écrit le quotidien ❌ pic.twitter.com/v8IjTBYDsT — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 3, 2024

L’international géorgien a même été informé de cette décision, ajoute La Gazzetta dello Sport, qui précise que Naples ne changera pas d’avis pendant le mercato estival. Le cador de Serie A espère plutôt convaincre son joueur de prolonger son bail et d’y inclure une clause libératoire à 160 millions d’euros, histoire d’anéantir les chances du Paris Saint-Germain de manière définitive. Reste à savoir si la direction francilienne insistera sur ce dossier. En cas d’échec, le conseiller sportif Luis Campos, en accord avec l’entraîneur Luis Enrique, a sans doute d’autres cibles en tête.