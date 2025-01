Kvaratskhelia, le PSG candidat au titre de pigeon de l’année

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de mettre le paquet pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia au mois de janvier. Cela tombe bien, Naples est très exigeant. Au point de revenir à des montants injustifiés ?

Le PSG a trouvé sa cible pour le mercato hivernal. Nasser Al-Khelaïfi avait laissé entendre qu’il pourrait n’y avoir aucune recrue en ce mois de janvier, mais c’était bien évidement un coup de bluff car, à la demande de Luis Enrique, le leader de la Ligue 1 se démène pour essayer de faire venir Khvicha Kvaratskhelia de Naples. Comme d’habitude, les négociations sont très compliquées avec le club de Campanie. Le PSG a proposé une somme d’argent et des joueurs en échange de l’ailier géorgien, qui a reçu le feu vert pour changer d’air cet hiver et souhaite signer dans la capitale française. Mais selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Naples a refusé toutes les solutions proposées par le PSG et veut du cash. Et malgré la saison mitigée du Géorgien avec la formation d’Antonio Conte, le prix demandé est de 80 millions d’euros au minimum. Et il pourrait encore augmenter car Naples assure que des clubs anglais sont désormais intéressés, laissant penser que l’affaire pourrait se conclure un peu en-dessous des 100 millions d’euros.

Qualité prix + caractère, Kvara c'est fou

Un prix qui fait bondir le consultant de RMC Kevin Diaz, pour qui absolument rien ne justifie une telle dépense de la part du club parisien, surtout quand on voit ce qu’il s’est passé la dernière fois que de tels montants ont été lâchés à Paris. « Je ne mets pas 80 millions d'euros pour un joueur qui n'a fait qu'une énorme saison. Certes il est jeune, mais ce serait encore partir dans un schéma qui ne va pas, le rapport qualité-prix n'est pas intéressant. Il a un gros caractère, est-ce que ça va passer avec cet entraineur ? J’ai un doute », a livré l’ancien joueur qui ne comprend clairement pas la stratégie du PSG sur ce coup, sachant qu’en effet, en juin prochain, Kvaratskhelia entrera dans les deux dernières années de son contrat, même si Naples restera comme toujours en position de force pour négocier.